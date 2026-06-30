慢經濟席捲全球！2026台東博覽會五大必逛展覽公開 看完秒想訂車票出發

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

今年暑假想要放慢步調，跟著家人、朋友來場深度旅行嗎？根據全球飯店聯盟（Global Hotel Alliance，GHA）《2026全球旅遊趨勢報告（2026 Travel Trends Study）》指出，全球有42%的旅人在2026年渴望「不塞滿景點、完全不設排程且充滿放鬆感（unplanned、restful trips）」的旅行；相比之下，傳統塞滿觀光打卡行程（action-packed sightseeing）的比例已下滑至36%。

這股「慢旅遊」風潮也帶動各地重新思考觀光發展模式。比起追求短暫的人潮與消費，不少地方開始透過深度體驗、文化參與及永續發展，讓旅客停留更久、感受更深，進而形成兼顧地方特色與經濟效益的「慢經濟」模式。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀察近一個月（2026/5/23～2026/6/21）「慢經濟」網路熱門關鍵字，從討論內容可見，縣市政府攜手在地居民、原住民部落及漁港聚落，結合自然山海、南島文化、人文故事、表演藝術或創意思維等元素，打造兼具地方特色與永續價值的發展模式。

其中，台東縣政府積極推動慢經濟，從無圍牆演唱會、最美星空導覽到熱氣球嘉年華，成功將自然環境與在地文化變成觀光亮點，不僅帶動地方產業發展，也吸引大量觀光客造訪。

翻攝FB／台東不一樣 台東縣政府

翻攝FB／台東不一樣 台東縣政府

今年7月正式登場的「台東博覽會（TAITUNG EXPO）」則透過開幕音樂會、主題策展及互動沉浸式體驗，引導觀眾放慢腳步，親身體驗這片土地的真、善、美，進一步展現台東豐富的人文底蘊與創新能量，讓更多人看見慢經濟所創造的地方魅力與發展成果。

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》也透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點台東博覽會五大必逛展覽，從南島文化、風土物產到沉浸式光影體驗，帶你用不同視角認識台東。想來場慢旅行的人，別忘記筆記這些行程！

2026台東博覽會官網：https://taitungexpo2026.com.tw/

No.1 《夢想東升 WALK IN熱氣球》

翻攝官網／2026 台東博覽會TAITUNG EXPO

翻攝官網／2026 台東博覽會TAITUNG EXPO

日期：2026/7/3～2026/8/20

時間：9:00～18:00

地點：275倉庫

許多人說到熱氣球就會聯想到台東！適逢台灣國際熱氣球嘉年華邁入第16年，台東博覽會《夢想東升 WALK IN熱氣球》展覽以此為核心，將熱氣球轉化為一座可以走入的空間，透過動線設計、展示裝置與互動體驗，帶領觀眾由地面出發，觀賞熱氣球從準備、充氣到升空的過程，近一步讓觀眾理解熱氣球如何成為托起城市與夢想的力量。

展覽採全預約制，事前預約每梯次12人，每人每次最多可預約2人，參訪前7日停止受理；另外，活動期間每日上午8時30分起發放現場整理券，每梯次8人，每人每次最多可登記2人，額滿為止（事前預約連結請點此）。想要體驗的人千萬別錯過了！

No.2 《這超台東：未來超市》

翻攝官網／2026 台東博覽會TAITUNG EXPO

翻攝官網／2026 台東博覽會TAITUNG EXPO

日期：2026/7/3～2026/8/20

時間：9:00～18:00

地點：樹屋廣場

你能想像未來超市會是什麼模樣嗎？《這超台東：未來超市》以現代人最熟悉的超市場景為載體，重新詮釋日常購物體驗，藉由五大風土貨架呈現台東特有物產。展區包含蘊藏氣候韌性的主食區、順應時令採集的野菜區、重塑餐桌記憶的香料區、黑潮與季風共釀的能量區，以及經時間慢釀的果飲區，帶領觀眾認識土地孕育出的珍貴滋味。

走進這座未來超市，觀眾不只是消費者，更是主動探索的採集者。提著購物籃穿梭貨架之間，品嚐職人現場製作的台東風味，感受每項物產背後的生命力與文化底蘊。旅程的最後，還能帶走一張「風土收據」，上面記載著保種故事、熟成時間與料理指南，並透過小農職人選品與台東精選農產平台，將這份回歸自然、與土地共生的生活態度延續到日常之中。

此外，今年首場台東慢食節也特別與展覽攜手合作，於7月4日至5日每日15時至21時推出「超台東餐桌」。活動將目光重新聚焦於最能代表台東的在地物產，透過料理創作與飲食對話，重新提問、重新詮釋食材的價值與可能性，並挑戰特有物種的邊際，帶領民眾從餐桌出發，看見台東風土更豐富且多元的樣貌。

No.3 《凹！你是有的》

YT／米大創意 Mita Idea

日期：2026/7/3～2026/8/20

時間：9:00～18:00

地點：台東縣原住民文化創意產業聚落

台東作為南島語族的重要起源地，孕育超過千年的文化記憶與生活智慧，並透過一代又一代族人及當地生活的人們持續傳承與創新。《凹！你是有的》以最具穿透力與感染力的「音樂」作為媒介，結合原民黑膠音樂、AI人工智慧、科技互動、裝置藝術和部落族人共創參與，帶領觀眾探索台東獨有的文化旋律。

展覽期間除了舉辦兩場音樂會，邀集台東原民創作歌手、部落、文化團體、學校樂舞團共同演出外，現場更規劃黑膠互動體驗、文化沙龍及文化紀錄展區，透過多元型式呈現原住民族的歷史脈絡、生活智慧與當代創作能量，深入認識台東多元豐富的原民文化。

歌手Suming舒米恩身為策展人，日前特別加碼製作展覽主題曲〈你是有的〉，直言「不論傳統或當代，一定少不了音樂的啊！」MV正式曝光後也引發網友熱烈迴響，「凹根本臺東日常」、「很帥很美很喜歡！凹！你是有的！」

No.4 《台東縣：夢的路線》夜間光雕展演

翻攝官網／2026 台東博覽會TAITUNG EXPO

翻攝官網／2026 台東博覽會TAITUNG EXPO

日期：2026/7/3～2026/8/20

時間：19:30～21:00（第一場次：19:30～20:00、第二場次：20:30～21:00）

地點：台東舊站

台東舊站乘載著無數旅人的回憶與情感，在台東博覽會期間更化作「夢的售票口」，以列車旅程串連台東多元而獨特的生命節奏。光影從遼闊山海揭開序幕，白天有棒球場上揮灑汗水的身影、乘風逐浪的熱血畫面，以及稻浪與單車穿梭田野的悠然風景；入夜後，飛魚、海洋、鯨與南島文化意象在流轉間緩緩甦醒。隨著旅程推進，視角逐漸向天空延伸，熱氣球、雲海、山巒與嘉明湖等台東代表性景觀接續映入眼簾，勾勒出專屬於這片土地的壯麗想像。

透過夜間光雕展演，觀眾彷彿站在一趟旅程的起點，手握通往台東的車票，沿著一條不存在於現實地圖上的路線前行，在光影交織間穿越山海、人文與記憶，走進充滿想像力的台東風景。

No.5 《未來人孵化器》教育展

翻攝官網／2026 台東博覽會TAITUNG EXPO

翻攝官網／2026 台東博覽會TAITUNG EXPO

日期：2026/7/3～2026/8/20

時間：9:00～18:00

地點：台東縣全民運動館及青少年福利服務中心

AI時代來臨，許多家長都好奇孩子未來到底該具備哪些關鍵能力？為此，《未來人孵化器》教育展將場館化為一座大型培養皿，參與者變身為來自2050年的未來人，並回到2026年的台東，透過探索教育資源來修復喪失的生存素養。

場館共有六大主題展區，參與者入場時需以手機掃描QR Code啟動「數位未來人護照」，透過AI臉部偵測技術生成個人化未來頭像與初始能力值。接著利用手機與現場裝置連動、完成互動任務，採集「數位時光機碎片」並累積積分，最終可換取紀念小物。若為不使用手機的長者與低年齡的孩童，也可以透過實體拼圖、走獨木橋等方式進行實體互動。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2026年5月23日至2026年6月21日。



資料來源：



大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。



研究方法：



《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『慢經濟、台東博覽會展覽』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)、「網路聲量」(註2)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

*註2 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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