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萬里溪堰塞湖解除黃警戒！農業部：未來一周無溢流風險 仍禁入河道

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
農業部綜合最新氣象預報、現地監測資料及專家研判後，確認近期花蓮山區無明顯降雨，且堰塞湖壩體未發現異常滲流情形，決議解除萬里溪堰塞湖黃色警戒。圖／林保署花蓮分署提供
農業部綜合最新氣象預報、現地監測資料及專家研判後，確認近期花蓮山區無明顯降雨，且堰塞湖壩體未發現異常滲流情形，決議解除萬里溪堰塞湖黃色警戒。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮萬里溪堰塞湖警戒降溫，農業部今天下午召開「萬里溪堰塞湖災害緊急應變小組工作會議」，綜合最新氣象預報、現地監測資料及專家研判後，確認近期花蓮山區無明顯降雨，且堰塞湖壩體未發現異常滲流情形，決議自下午4時20分起解除萬里溪堰塞湖黃色警戒。

林業及自然保育署昨天已完成堰塞湖水位計投放作業，可持續且精準掌握湖水位變化，成為此次調整警戒的重要依據。截至今天下午2時，堰塞湖水位為1068公尺，蓄水量259.42萬立方公尺，約占總庫容61.7％，距離滿水位高程1080公尺仍有一段距離。

會議指出，依據最新監測結果，壩體滲流情形穩定，未出現明顯異常；加上地方政府評估鳳林鎮及萬榮鄉保全對象均可於2小時內完成撤離，因此決議依照最新修訂的「萬里溪堰塞湖警戒發布、避難、解除機制表」，解除黃色警戒。

林保署花蓮分署說明，本次米克拉颱風外圍環流帶來降雨期間，堰塞湖蓄水量並未明顯增加，目前最大蓄水量約420萬立方公尺，依近期監測資料推估，每天平均增加20至30萬立方公尺，若未來維持目前降雨條件，預估一周內不會發生溢流；但若出現較大降雨，溢流時間仍可能提前。

政委季連成指出，未來若水位持續正常上升並接近警戒值，距離溢流24小時前將發布黃色警戒，12小時前發布紅色警戒，中央與地方均已建立完整監測及應變機制。若進入紅色警戒階段，中央也將成立應變中心統一指揮，透過即時影像及監測系統掌握現場狀況，迅速做出決策。

農業部強調，解除黃色警戒不代表風險完全消失，堰塞湖仍存在溢流可能，各防災單位須持續監測水位及降雨狀況，一旦情勢變化，將立即重新發布警戒並啟動應變措施。

另外，農業部要求相關單位持續檢視萬里溪沿線堤防、橋梁、道路、防護設施及收容安置場所等防災整備工作，確保應變量能維持最佳狀態。

農業部表示，林保署航遙測分署預計明天再度執行航攝作業，後續將結合光達資料、無人機影像及現地監測成果，持續滾動修正堰塞湖壩體及蓄水量資訊，並召開跨機關應變會議，密切掌握最新變化。

花蓮 農業部 堰塞湖

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