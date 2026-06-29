萬里溪堰塞湖解除黃色警戒 溢流前24小時示警

萬里溪堰塞湖今天下午4時20分解除「黃色警戒」，但溢流風險仍在；林保署花蓮分署說，因壩頂不穩定，預估堰塞湖開始溢流前24小時發布黃色警戒、溢流前12小時發布紅色警戒。

林業及自然保育署花蓮分署指出，萬里溪堰塞湖水位蓄滿高程約為1080公尺，昨天完成水位計投放後觀測數據，截至今天下午2時，水位1068公尺，蓄水量259.42萬立方公尺，約達總庫容61.7%。

花蓮分署指出，依據今天下午農業部邀集相關專家、機關、地方政府召開災害緊急應變小組工作會議第3次會議，經會議討論後決議依據「萬里溪堰塞湖警戒發布、避難、解除機制表」發布解除「黃色警戒」。

花蓮分署說明，考量水位計已投入監測，因壩頂不穩定，不再用固定水位高度來示警，經綜整氣象情資、堰塞湖現況、地方疏散能力及各單位整備情形，並依據鳳林鎮公所、萬榮鄉公所表示可於2小時內完成保全對象撤離。

花蓮縣政府、鳳林鎮公所、萬榮鄉公所等相關單位，仍維持妥善規劃強制疏散撤離收容等避難措施，並考量再次黃、紅色警戒發布時弱勢族群（行動不便或需旁人攙扶者等）預防性疏散避難撤離時間，依警戒機制視情況實施預防性疏散避難措施。

花蓮分署指出，萬里溪堰塞湖溢流風險仍在，請相關單位如水利署第九河川分署、交通部公路局、台鐵公司、花蓮縣警察局、花蓮縣消防局、鳳林鎮公所及萬榮鄉公所嚴格執行禁止民眾進入河道，並持續進行河道管制及巡查，落實禁止民眾進入溪床活動。