萬里溪堰塞湖水位精準掌控 1083公尺將發紅色警戒

萬里溪堰塞湖雖已降為黃色警戒，行政院政委季連成今天視察相關整備，未來預警機制水位高程達1082公尺發布黃色警戒、達1083公尺發布紅色警戒，從黃色到紅色警戒控制在24小時內。

行政院政務委員季連成與政院顧問李孟諺，今天到花蓮視察萬里溪堤防加高、農業部林業及自然保育署萬里溪堰塞湖監測、預警性封路整備、鄉鎮公所應變中心及收容中心狀況。

季連成接受媒體聯訪表示，經過昨天直升機投放水位器以後，已經有非常精準數值，昨天中央應變中心依此做決策；另外有幾個條件達成，一是萬里溪沿岸堤防已加高，除了萬榮鄉有500公尺比較弱的地方，今明兩天之內可用混凝土方塊及太空包再加高。

其二是鳳林鎮與萬榮鄉保全戶撤離，經過2次測試，大約2小時之內都撤離至收容處所，完成警戒區淨空；台鐵與公路的橋梁，包含這個西寶、萬里溪橋、箭瑛橋接到紅色警報系統後，1個小時就可以管制通行；最後是天氣狀況，預報未來一週天氣穩定，今天下午黃色警戒將可解除。

季連成說，堰塞湖水位緩慢上升到警戒值，也就是溢流前24小時會發布黃色警戒，溢流前12小時會發布紅色警戒。

經濟部水利署第九河川分署長吳明華說明，萬里溪從林田山堤防堤頭加高混凝土方塊達500公尺長，以及鐵公路橋左岸、鐵路橋下游護岸、山興堤防等共約1500公尺長混凝土方塊，箭瑛大橋處布設2台抽水機；台電公司鳳林超高壓變電所鄰近堤防側的圍牆防護，包括太空包已堆置完成、消波塊吊掛施工完成。