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台東博覽會「未來超市」今天開箱 野菜、香料等在地特色現身展場

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
配合台東博覽會，樹屋廣場推出首檔主題展覽「這超台東：未來超市」，共設置五大風土主題區。圖／台東縣政府提供
配合台東博覽會，樹屋廣場推出首檔主題展覽「這超台東：未來超市」，共設置五大風土主題區。圖／台東縣政府提供

2026台東博覽會開幕日倒數計時中，樹屋廣場首檔主題展覽「這超台東：未來超市」今天搶先曝光，策展單位以貨架陳列台東獨有的植物、物種與風土智慧，在大眾熟悉的超市形式之下，將在地物產轉化為實體展件，並最真實的台東土地樣貌移入展場，預計從7月3 日展至 8月20 日結束。

台東舊站特區內的樹屋廣場（Taitung Tree House）是一座以「編織」為核心意象的低碳空間，可說是目前全台規模最大的木構建築，配合2026台東博覽會，化身最潮的「未來超市」。

縣府指出，「未來超市」是由退休校長鄭漢文、台北植物園前園長董景生、飲食文化作家徐仲及多位在地職人參與。在他們合作下，未來超市跟一般人印象中的超市不同，共設置「野菜、主食、香料、能量、果飲」五大風土主題區。

超市陳列物件包含部落野菜，如抗旱韌性的連莖帶穗小米、荖葉與刺蔥，以及呈現發酵工法的阿美族傳統醃肉「Siraw（喜烙）」、台東特色鬼頭刀、洛神及紅烏龍茶苗園等，將農業知識轉化為可觸摸、可嗅聞的實體展件。

展場同時設計沉浸式體驗項目「你的超台東晚餐」，可讓參觀者模擬採集物產，最後透過條碼機台產出承載土地溫度的「熱感應風土收據」，結合台東食材、職人智慧與私房食譜的風土指南。

農業處強調，未來超市雖然以展示及體驗為主，民眾仍可透過收據QR Code連結進入購物平台，選購展場內職農人的嚴選物產，享受「現場看展、產地直送」服務。吧台區另設有「一口台東」，可限量試吃洛神氣泡飲、紅烏龍愛玉等，透過五感體驗連結在地滋味。

縣府表示，2026 台東博覽會以「慢經濟」為策展核心，縣長饒慶鈴誠摯邀請全台民眾7月3日起至8月20日到台東，把台東最特別的風味帶回家。

配合台東博覽會，樹屋廣場化身「未來超市」，共設置五大主題區。圖／台東縣政府提供
配合台東博覽會，樹屋廣場化身「未來超市」，共設置五大主題區。圖／台東縣政府提供

台東 超市

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