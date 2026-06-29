萬里溪堰塞湖警戒撤離暖心插曲 警察姊姊助尋回愛貓

萬里溪堰塞湖警戒，鳳林鎮公所協助部分保全戶安置，其中莊阿嬤飼養的愛貓「阿力」受驚嚇掙脫走失，讓阿嬤焦急萬分，家人四處尋找未果；沒想到派出所訓練生曾心琳愛心救援的貓，就是阿力，重回主人懷抱。

今天清晨5時許，鳳林派出所實務訓練生曾心琳巡視駐地周邊時，突然聽見草叢中傳來微弱貓叫聲，循聲查看後，發現全身沾滿鬼針草的貓咪蜷縮躲藏其中。曾心琳擔心再次驚嚇牠，耐心以食物引誘，順利將貓咪平安帶回派出所。

莊阿嬤的女兒在網路社群貼文指，「早上遇到員警來村莊巡視簽到，原本想問員警撤離後，是否可以去調監視器畫面尋找貓咪？警員簽到後上車前，看到我在溜貓咪，才說警察局有1隻一樣的貓咪，我說我們剛好走失1隻，於是抱著姑且一試的心態，請老媽帶著貓籃跑一趟，真的就是老媽心心念念的愛貓，感謝警察姐姐的機警，感謝版主的義舉，感謝大家的關心，感謝有愛的鳳林幫。」

鳳林分局表示，警方除全力投入防災應變、交通疏導及各項警戒勤務外，也秉持同理心積極協助民眾解決急難。此次順利尋回貓咪，不僅讓毛孩平安回家，也讓撤離安置期間多了一段暖心插曲。

警方提醒民眾，攜帶寵物前往收容或安置場所時，應妥善使用牽繩或外出籠並加強看顧，避免寵物因環境陌生或受驚而走失。