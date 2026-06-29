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基隆貼心育兒政策+1 3處親子館7月起再辦周六臨托服務

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府兒少處在開辦「區區有日間定點臨托」服務後，七堵親子館、仁愛親子館及信義親子館，7月起再提供周六定點臨托服務，協助家長分擔照顧壓力。圖／基市府提供
基市府兒少處在開辦「區區有日間定點臨托」服務後，七堵親子館、仁愛親子館及信義親子館，7月起再提供周六定點臨托服務，協助家長分擔照顧壓力。圖／基市府提供

基隆市政府兒童及少年事務處打造友善育兒環境，在開辦「區區有日間定點臨托」服務後，7月起將在七堵親子館、仁愛親子館及信義親子館，提供周六定點臨托服務，期望協助家長分擔照顧壓力。

基市府為減輕新手爸媽育兒負擔，打造更友善的育兒環境，全市7處親子館及祖孫館去年10月起推出「定點臨托2.0」服務。服務對象為6個月以上至學齡前兒童，服務時間是周二至週五上午9時至下午5時，家長若有臨托需求，可事前預約或當天致電各館洽詢。

在落實區區有臨托服務政策後，今年1月1日起基隆出生的新生兒，家長在辦理出生登記時，可獲得免費4小時兒童日間定點臨時托育抵用券，提供家長彈性使用臨時托育服務，適時獲得育兒支援，讓市府成為育兒路上的「神隊友」。

兒少處為回應家長假日照顧需求，宣布從今年7月起，在七堵親子館、仁愛親子館及信義親子館提供臨托服務，將原本平日提供的臨托資源延伸至周六，希望協助家長分擔照顧壓力，讓育兒路上多一分安心支持。

兒少處長吳雨潔說，親子館不僅是親子共遊與學習的空間，更是支持家庭育兒的重要據點。這次試辦周六定點臨托服務，服務時間為每六上午9時至下午5時，預約方式比照平日辦理，採彈性預約制，家長可事前預約或於當日致電各館洽詢。

提供周六臨托的3處親子館，每日各4個臨托名額，其中1個名額保留供當日電話預約使用，以即時回應家長臨時托育需求，提供更具彈性的育兒支持服務。線上預約連結分別為七堵親子館仁愛親子館信義親子館

曾使用定點臨托服務的杜姓男子說，孩子待在熟悉且安全的親子館，由專業人員陪伴照顧，讓家長可以更安心的處理工作及生活事務，大幅減輕照顧壓力，肯定市府的規畫，讓親子館不只是孩子遊戲與探索的場所，更成為家長育兒可靠的支持資源。

吳雨潔表示，照顧孩子不應由家庭獨自承擔，需要社會與政府共同支持。未來兒少處將持續關注服務使用情形及家長回饋，作為後續政策精進的重要參考，逐步提升育兒資源的可近性與便利性。市府也鼓勵有需求的家庭，善加利用各項育兒資源，透過在地、安心且專業的支持服務，減輕照顧負擔，陪伴孩子健康快樂成長。

基市府兒少處在開辦「區區有日間定點臨托」服務後，七堵親子館、仁愛親子館及信義親子館，7月起再提供周六定點臨托服務，協助家長分擔照顧壓力。圖／基市府提供
基市府兒少處在開辦「區區有日間定點臨托」服務後，七堵親子館、仁愛親子館及信義親子館，7月起再提供周六定點臨托服務，協助家長分擔照顧壓力。圖／基市府提供

基市府兒少處在開辦「區區有日間定點臨托」服務後，七堵親子館、仁愛親子館及信義親子館，7月起再提供周六定點臨托服務，協助家長分擔照顧壓力。圖／基市府提供
基市府兒少處在開辦「區區有日間定點臨托」服務後，七堵親子館、仁愛親子館及信義親子館，7月起再提供周六定點臨托服務，協助家長分擔照顧壓力。圖／基市府提供

基市府兒少處在開辦「區區有日間定點臨托」服務後，七堵親子館、仁愛親子館及信義親子館，7月起再提供周六定點臨托服務，協助家長分擔照顧壓力。圖／基市府提供
基市府兒少處在開辦「區區有日間定點臨托」服務後，七堵親子館、仁愛親子館及信義親子館，7月起再提供周六定點臨托服務，協助家長分擔照顧壓力。圖／基市府提供

基市府兒少處在開辦「區區有日間定點臨托」服務後，七堵親子館、仁愛親子館及信義親子館，7月起再提供周六定點臨托服務，協助家長分擔照顧壓力。圖／基市府提供
基市府兒少處在開辦「區區有日間定點臨托」服務後，七堵親子館、仁愛親子館及信義親子館，7月起再提供周六定點臨托服務，協助家長分擔照顧壓力。圖／基市府提供

基隆 育兒 親子 托育

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