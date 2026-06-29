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獨居長者學防災 門諾基金會攜手滙豐築花東防護網

中央社／ 花蓮縣29日電

火災、地震或颱風來襲，對許多獨居長者而言倍顯艱難、充滿風險。門諾基金會與滙豐銀行推動「滙聚愛心-防災守護計畫」，其中防震與災害應變教育已累計服務1076人次，深入社區。

根據內政部資料，花蓮老年人口占比已超過21%，邁入超高齡社會。隨著子女外出工作成為常態，如何讓長輩具備居家防災意識與基本自救能力，不僅是強化地方防災韌性的關鍵，也有助於減輕第一線救援壓力。

門諾基金會今天發布訊息表示，與滙豐銀行攜手推動為期3年的「滙聚愛心-防災守護計畫」，以預防勝於治療為核心理念，透過防震與災害應變教育及紓壓課程，提升花東偏鄉長者與照顧服務人員的防災能力與心理韌性。

日前，門諾基金會帶領吉安瑞智學堂、太魯閣同樂村及新城失智據點長輩前往花蓮防災教育館，透過互動導覽與情境體驗，學習火災逃生、水域安全、避難應變及急救知識，並在實際操作中練習正確做法，讓防災知識不只停留在聽過，而是在關鍵時刻知道如何行動。

課程中，除了知識學習，長輩們也完成水域自救、火場逃生及滅火器操作等模擬訓練，並親身穿戴重達20多公斤的消防裝備。透過實際體驗，不只學會防災技巧，也更感受到消防人員工作的辛苦與重要。基金會表示，許多長輩平常聽過防災觀念，但較少有實際練習機會，透過反覆操作與情境體驗，比單純上課更容易記得，也更知道遇到狀況時該怎麼做。

除持續推動防震與災害應變教育外，門諾基金會也納入花蓮會內人員防災訓練，提升服務人員在面對災害時的應變能力，並將正確防災觀念帶入弱勢家庭與社區，強化整體防護網絡。

近期花蓮山區因豪雨提高警戒期間，服務人員依日常關懷流程持續留意個案狀況，提醒長者注意居家安全與避難準備，讓防災意識落實在日常生活中。透過與滙豐銀行的公益夥伴關係，門諾基金會持續擴大服務量能，將災害防治與實質照護深入花東每個角落，共同為超高齡社會打造更堅韌的防護網。

滙豐銀行 內政部 火災

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