基隆「三管齊下」解長照專員人力荒 新北也提高誘因

基隆市長照專員不足，導致照專工作負擔重。衛生局三管齊下，已採行提敘年資加薪，並研議獎勵金方案，減輕值班等行政工作，確保長照服務品質。新北也實施多項留才措施，降低照專離職率。

基隆市衛生局長張賢政表示，基隆照專招募的困境是不少易找到人應徵，有時有人報名，面試後錄取，但對方可能又覺得人力這麼少，工作太辛苦了，不來報到，形成惡性循環。在現有10照專人力之外，目前已安排1名公職護理師分擔照專工作。

基隆市目前採取三項方案，希望能增加招募照誘因，首先是市府今年訂定照管人員年資提敘規範，並回溯自今年二月起。照專採計擔任照專前相關工作年資，至少提敘1年，每個月薪資可增加2225元，最多可提敘3年，每月增加6675元。

第二項方案是提供獎勵金，張賢政說，衛生局已努力多年，目前尚未成功，原因在照專是正式約聘人員，依照現行法規，不能以工作量大，額外發給「獎金」，為此曾請示中央，答覆內容「沒有不同意」。與中央開會時建議鬆綁法規，衛福部長期照顧司指地方政府可以自編預算獎勵，只是衛生局研擬編列照專獎勵金、補助訪視交通費及健康檢查費等，市府人事、主計單位針對獎勵辦法還有修正建議，暫時還未能定案，期待明年能定案上路。

張賢政表示，除了提高照專的薪資收入，衛生局也在逐步減輕照顧的行政工作負擔，並建構更友善的職場機制。目前已規畫1966專線委外承辦，輪值班等行政工作會減少，複評流程也會有所調整，確保兼顧照專工作負擔及照管服務品質。

新北市政府為補足照專人力缺口，也提高攬才、留才誘因，優化職場環境，包括調整薪資待遇結構，起薪採認相關工作資歷，可延續其他縣市或相關工作年資，並增聘總督導及區督導等主管職務，讓照專不只奉獻熱情，還能有升遷、加薪機會。

長照處表示，透過多管齊下策略，一系列留才措施已漸漸發揮成效，2023年新北照專離職率13%，去年已降為7.8%，逐步穩定照管服務能量。