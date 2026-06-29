基隆長照專員難招募…平均1人接600案 議員憂心長期超載影響品質

基隆市長期照顧管理專員編制32人，目前僅10人，新北照專也有三成缺口。基市民代憂心靠少數人硬撐，城市將失去面對高齡化的能力。基隆1名照專說，工作負荷重、節奏快，確難和其他單位搶人，還好職場氛圍友善，離職率低，仍能做好工作。

基隆市議員陳冠羽表示，中央核定基隆今年應有28名照專、4名督導，但實際人力是8名照專、2名督導，每名照專平均負擔超過600件個案，遠高於六都工作量。衛生局預估今年每名照專負責個案將突破700件，外加需要複評的個案，憂心長照服務品質受影響。

陳冠羽指出，基隆去年招募照專，僅1人投履歷，最後也沒報到。原因除了是衛生局分析的薪資不具競爭力、工作量過高、制度缺乏留才誘因，他認為照專與督導也可能是雙薪家庭，也需要育嬰假與彈性工時，只要有人休假，其他同仁就要分攤，導致「整個制度長期超載」。

基隆市年資約10年的照專說，照專是照顧體系的協調者，工作除了家訪、評估、擬定計畫，遇到緊急事件也要先跳出來處理。比如個案臨時要出院，需要用到長照服務，照專馬上要銜接。如果還需要媒合其他社服資源，也要出面協調。

這名照專認為，因為工作節奏很快，責任很重，雖然很具挑戰性，但吸引力不高。基隆招募照專不易的另一個原因，是門檻比較高，因為要有護理、社工、職能治療、物理治療或營養等相關工作一年實務經驗，人力來源已有限，還要跟醫院端和其他長照服務單位競爭，所以難找不到新人加入。

曾做過護理師的照專表示，以前在醫院的工作模式是單一的，就是上這一個班，把病人做完，沒事就下班了，但改做照專，要用整體的角度去思考照顧個案，很有意義。

她說，基隆雖然難招募到照專新人，也曾有新人待3個月就遞辭呈，但現在的10人團隊，最資淺的也有兩年，離職率並不高，職場氛圍算是滿友善的，如果有人有什麼狀況，或是家裡有事情要請假，同仁都可以代班支援，做好手中的工作。

新北市長照處長林惠萍說，新北照專210人，守望7萬多個長照家庭。目前照專晉用七成，還有三成的缺口。偏鄉照專每人個管案量落在150至200件，都會區450至470件，照專工作依城鄉差異有不同樣態，各有挑戰。

新北長照處表示，照專通常有護理、公衛、社工等背景，當民眾打1966提出需求後，照專會安排3天內到府評估失能等級，並在評估後5天內，為案家連結資源及服務，照專的經驗、積極度，深深影響每一個長照家庭的生活。

新北資深照專翁進宏負責石門區，手上有200個案。他說，照專會評估個案失能等級，分為2至8級，8級最嚴重，幾乎是臥床無法自理。照專也會依據案家需求媒合醫療資源，他負責的70名個案就連結衛生所居家醫療服務。

翁進宏說，照專評估有醫療需求的個案，衛生所主任會到宅評估開立「醫師意見書」，作為長照中心安排居服員時數、輔具，專業服務等照顧計畫依據，相關服務可由「長照錢包」給付。

他服務的個案中，還有10多人屬臥床等情況較嚴重者，他會串連台大金山醫院到宅醫療服務，由醫院醫生到宅檢查治療並開立處方籤，使用健保給付。

翁進宏認為，健保到宅醫療、長照的居家醫療兩種照護模式，對離醫院資源較遠的偏鄉民眾來說，仍有一定需求，家屬很需要資源轉介及媒合，醫院、照專等每一環節都很重要，他會從民眾的需求出發，媒合最合適的資源。

基隆市長照個案從醫院出院時，可搭乘長照交通車返家。圖／基隆市衛生局提供