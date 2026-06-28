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傳藝宜蘭園區主題劇場迎暑假 8月週末夜夢幻光影

中央社／ 宜蘭縣28日電

暑假到來，國立傳統藝術中心宜蘭園區7月至9月將推出4檔主題劇場；8月的週末假日，園區將延長營運時間至晚間，推出夢幻光影場景，讓遊客從白天玩到夜晚。

經營傳藝中心宜蘭園區的全聯善美的文化藝術基金會今天表示，在4檔特色主題劇場方面，7月首先由莫比斯圓環創作公社帶來改編自宜蘭泰雅族神話的「飛吧！希利克」，透過沉浸式互動，引領觀眾共同搭建神話森林、陪伴神鳥展翅高飛。

接續登場的是唐美雲歌仔戲團青年團專為孩童打造的兒童歌仔戲「收妖日記：顛倒大王的秘密」，將以輕鬆幽默的劇情與活潑表演，帶領觀眾收妖冒險。

進入8月，艸創心演擊樂場將帶來融合舞獅、武術與戲劇元素的「沒有耳朵的獅子！？」展現傳統技藝的熱血魅力；9月由萬象藝術劇場以「東海岸傳奇」壓軸，結合雜耍、特技、戲曲與舞蹈，重新詮釋東海岸的傳說故事。

基金會指出，8月1至2日、8至9日的週末假日，傳藝宜蘭園區的營運時間延長至晚間8時30分，並轉化為奇幻夜間樂園，推出「迷霧森林」、「魚耀隧道」、「燈籠巷」等夢幻光影場景，還有「台味市集」，讓遊客從白天一路玩到夜晚。

劇場 宜蘭 泰雅族

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