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6大巴布豆巨型人偶超萌亮相 暑假必訪「童話頭城」打卡換好禮

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
今年暑假，頭城鎮公所推出「童話頭城」，邀請日本卡通明星「巴布豆」家族超萌現身，為百年古城增添活潑色彩與繽紛童趣，大型裝置藝術一開箱就迅速在網路掀起打卡熱潮。圖／鎮公所提供
今年暑假，頭城鎮公所推出「童話頭城」，邀請日本卡通明星「巴布豆」家族超萌現身，為百年古城增添活潑色彩與繽紛童趣，大型裝置藝術一開箱就迅速在網路掀起打卡熱潮。圖／鎮公所提供

今年暑假，宜蘭頭城鎮公所推出年度盛事「童話頭城」，首度跨海邀請日本卡通明星「巴布豆」家族超萌現身！以「夢幻卡通‧再現童心」為主題，將6尊高達280公分的俏皮巨型裝置藝術，裝設在6大指定人氣據點，為頭城百年古城披上魔幻童話外衣，增添活潑色彩與繽紛童趣，一開箱就迅速在網路掀起打卡熱潮。

頭城鎮公所表示，頭城鎮作為吳沙公進入宜蘭的開蘭第一城，百年來文風鼎盛。今年暑假特別邀請巴布豆（BOBDOG）家族來到頭城展開新旅程，期盼透過繽紛的童趣點綴，活化公共空間、凝聚地方文化認同，並帶領大家找回久違的赤子之心，營造歡樂美好回憶。

這6座高達280公分的巨型打卡地標已陸續亮相，分布於鎮內各個重要節點，巴布豆家族成員守候地點分別是「巴布豆」在頭城鎮公所門口、「櫻桃小姐」在南門土地公、「小麗」在慶元宮、「貝貝小鴨」在頭城火車站、「小辣椒」在站前廣場、「喳喳猴」在城西公園。

為鼓勵民眾參與，鎮公所即日起推出「尋找童年拍照換好禮」，設計具收藏價值的紀念明信片及路線圖卡，貼心標示鎮內這6處巴布豆家族的秘密基地，宛如帶領遊客穿梭大街小巷的尋寶地圖。

鎮長蔡文益希望大家在忙碌的生活中能稍作停留，拿著這張明信片在頭城漫步，不管是留作個人收藏、寄給親友分享喜悅、或是寫給未來的自己，都能讓這份溫馨的文字與風景成為心中永存的記憶。

鎮公所表示，民眾先到鎮公所免費領取「活動紀念明信片」及「路線圖卡」，跟著路線圖找到巴布豆家族成員、完成拍照上傳分享並 tag 頭城鎮公所，即可於上班時間至公所服務台或周六、日前往頭城鎮立圖書館，免費兌換精美的療癒小夜燈或造型鑰匙圈等紀念品，贈品5000份，送完為止。

日本卡通明星「巴布豆」家族人偶超萌現身，小朋友超愛，紛紛撲上前拍照。記者戴永華／攝影
日本卡通明星「巴布豆」家族人偶超萌現身，小朋友超愛，紛紛撲上前拍照。記者戴永華／攝影

今年暑假，頭城鎮公所推出「童話頭城」，邀請日本卡通明星「巴布豆」家族超萌現身，為百年古城增添活潑色彩與繽紛童趣，大型裝置藝術一開箱就迅速在網路掀起打卡熱潮。圖／鎮公所提供
今年暑假，頭城鎮公所推出「童話頭城」，邀請日本卡通明星「巴布豆」家族超萌現身，為百年古城增添活潑色彩與繽紛童趣，大型裝置藝術一開箱就迅速在網路掀起打卡熱潮。圖／鎮公所提供

今年暑假，頭城鎮公所推出「童話頭城」，邀請日本卡通明星「巴布豆」家族超萌現身，為百年古城增添活潑色彩與繽紛童趣，大型裝置藝術一開箱就迅速在網路掀起打卡熱潮。圖／鎮公所提供
今年暑假，頭城鎮公所推出「童話頭城」，邀請日本卡通明星「巴布豆」家族超萌現身，為百年古城增添活潑色彩與繽紛童趣，大型裝置藝術一開箱就迅速在網路掀起打卡熱潮。圖／鎮公所提供

日本卡通明星「巴布豆」家族飄揚過海來到頭城鎮超萌現身，即日起與6大裝置藝術拍照打卡就能獲得限量好禮。記者戴永華／攝影
日本卡通明星「巴布豆」家族飄揚過海來到頭城鎮超萌現身，即日起與6大裝置藝術拍照打卡就能獲得限量好禮。記者戴永華／攝影

今年暑假，頭城鎮公所推出「童話頭城」，邀請日本卡通明星「巴布豆」家族超萌現身，為百年古城披上魔幻童話外衣，增添活潑色彩與繽紛童趣。記者戴永華／攝影
今年暑假，頭城鎮公所推出「童話頭城」，邀請日本卡通明星「巴布豆」家族超萌現身，為百年古城披上魔幻童話外衣，增添活潑色彩與繽紛童趣。記者戴永華／攝影

今年暑假，頭城鎮公所推出「童話頭城」，邀請日本卡通明星「巴布豆」家族超萌現身，為百年古城增添活潑色彩與繽紛童趣，大型裝置藝術一開箱就迅速在網路掀起打卡熱潮。圖／鎮公所提供
今年暑假，頭城鎮公所推出「童話頭城」，邀請日本卡通明星「巴布豆」家族超萌現身，為百年古城增添活潑色彩與繽紛童趣，大型裝置藝術一開箱就迅速在網路掀起打卡熱潮。圖／鎮公所提供

今年暑假，頭城鎮公所推出「童話頭城」，邀請日本卡通明星「巴布豆」家族超萌現身，讓小朋友超愛。圖／鎮公所提供
今年暑假，頭城鎮公所推出「童話頭城」，邀請日本卡通明星「巴布豆」家族超萌現身，讓小朋友超愛。圖／鎮公所提供

今年暑假，頭城鎮公所推出「童話頭城」，邀請日本卡通明星「巴布豆」家族超萌現身，為百年古城增添活潑色彩與繽紛童趣，大型裝置藝術一開箱就迅速在網路掀起打卡熱潮。圖／鎮公所提供
今年暑假，頭城鎮公所推出「童話頭城」，邀請日本卡通明星「巴布豆」家族超萌現身，為百年古城增添活潑色彩與繽紛童趣，大型裝置藝術一開箱就迅速在網路掀起打卡熱潮。圖／鎮公所提供

今年暑假，頭城鎮公所推出「童話頭城」，邀請日本卡通明星「巴布豆」家族超萌現身，為百年古城增添活潑色彩與繽紛童趣，大型裝置藝術一開箱就迅速在網路掀起打卡熱潮。圖／鎮公所提供
今年暑假，頭城鎮公所推出「童話頭城」，邀請日本卡通明星「巴布豆」家族超萌現身，為百年古城增添活潑色彩與繽紛童趣，大型裝置藝術一開箱就迅速在網路掀起打卡熱潮。圖／鎮公所提供

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