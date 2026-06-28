聽新聞
0:00 / 0:00
6大巴布豆巨型人偶超萌亮相 暑假必訪「童話頭城」打卡換好禮
今年暑假，宜蘭頭城鎮公所推出年度盛事「童話頭城」，首度跨海邀請日本卡通明星「巴布豆」家族超萌現身！以「夢幻卡通‧再現童心」為主題，將6尊高達280公分的俏皮巨型裝置藝術，裝設在6大指定人氣據點，為頭城百年古城披上魔幻童話外衣，增添活潑色彩與繽紛童趣，一開箱就迅速在網路掀起打卡熱潮。
頭城鎮公所表示，頭城鎮作為吳沙公進入宜蘭的開蘭第一城，百年來文風鼎盛。今年暑假特別邀請巴布豆（BOBDOG）家族來到頭城展開新旅程，期盼透過繽紛的童趣點綴，活化公共空間、凝聚地方文化認同，並帶領大家找回久違的赤子之心，營造歡樂美好回憶。
這6座高達280公分的巨型打卡地標已陸續亮相，分布於鎮內各個重要節點，巴布豆家族成員守候地點分別是「巴布豆」在頭城鎮公所門口、「櫻桃小姐」在南門土地公、「小麗」在慶元宮、「貝貝小鴨」在頭城火車站、「小辣椒」在站前廣場、「喳喳猴」在城西公園。
為鼓勵民眾參與，鎮公所即日起推出「尋找童年拍照換好禮」，設計具收藏價值的紀念明信片及路線圖卡，貼心標示鎮內這6處巴布豆家族的秘密基地，宛如帶領遊客穿梭大街小巷的尋寶地圖。
鎮長蔡文益希望大家在忙碌的生活中能稍作停留，拿著這張明信片在頭城漫步，不管是留作個人收藏、寄給親友分享喜悅、或是寫給未來的自己，都能讓這份溫馨的文字與風景成為心中永存的記憶。
鎮公所表示，民眾先到鎮公所免費領取「活動紀念明信片」及「路線圖卡」，跟著路線圖找到巴布豆家族成員、完成拍照上傳分享並 tag 頭城鎮公所，即可於上班時間至公所服務台或周六、日前往頭城鎮立圖書館，免費兌換精美的療癒小夜燈或造型鑰匙圈等紀念品，贈品5000份，送完為止。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。