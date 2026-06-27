讓世界看見台東！台東議長吳秀華：盼孩子走向世界，也能願意返鄉

台東縣議會議長吳秀華今受邀出席「2026台東教育共創論壇」，以「從偏鄉教育、原民教育到世界教育趨勢—思考台東教育的困境與未來願景」為題發表專題分享。她指出，教育是地方發展最重要的基礎工程，面對少子化、人才外流及AI時代快速發展，更需要以長遠眼光打造教育藍圖，培育兼具國際競爭力與在地認同的下一代。

吳秀華表示，長期投入地方服務以來，經常接獲教育界反映各種問題，也持續透過議會監督向縣府提出建議。但她認為，教育政策不能只停留在解決眼前困境，更應思考未來十年、二十年的發展方向，建立屬於台東的教育特色。

此次論壇邀集多位長年深耕教育現場的專家學者共同交流，包括引言人未來學校育仁中學校長廖偉民，以及台東大學前副校長梁忠銘、岩灣國小退休校長李怡宏、台東縣家長協會榮譽理事長陳中岳等人，分別從學校、家庭、教育行政及地方發展等不同角度提出觀察與建言，希望透過跨領域、跨世代對話，凝聚台東教育發展共識。

吳秀華指出，台東雖然被視為偏鄉、原鄉，卻擁有全台最豐富的族群文化、自然景觀及人文資源，這些都是發展特色教育的重要優勢，也是最珍貴的學習場域。

談及現況，她分析台東目前面臨五大教育挑戰，包括少子化造成教育資源萎縮、學生與人才持續外流、偏鄉教育資源仍有落差、原住民族文化傳承危機，以及AI時代帶來的數位與學習落差。她認為，未來教育的不平等，不再只是城鄉差距，更可能是AI素養的差距。

會中吳也分享芬蘭、新加坡、紐西蘭及加拿大等國教育經驗，認為台東應兼顧文化傳承、幸福教育、國際視野及科技素養，發展具有在地特色、又能與世界接軌的教育模式。

針對未來十年的教育發展，吳秀華提出文化扎根、AI與STEAM教育、國際教育、地方創生、藝術美感、體育發展、小校轉型、數位平權、教師行政減量、閱讀推廣、技職教育及偏鄉師資支持等十二項發展方向，希望打造兼具文化、科技與永續理念的教育環境。

她強調，教育真正的成功，不是讓所有孩子離開台東，而是讓每位孩子都具備走向世界的能力，也保有回到家鄉、扎根地方的選擇權。

吳秀華表示，台東教育未來不應只是追趕大城市，而應發展屬於自己的特色，以「文化為根、科技為翼、人才為本、永續為目標」，透過教育累積地方競爭力，讓孩子願意留下、青年願意返鄉，打造最幸福、最有希望的教育城市。