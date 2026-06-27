台東博覽會試營運部分場館未完成？ 民眾傻眼撲空！

2026台東博覽會（東博）將於7月3日至8月20日正式登場，縣府宣布自6月26日至30日率先展開試營運，開放部分展區及展覽空間，邀請民眾搶先體驗。不過，試營運首日卻傳出部分場館尚未布置完成，甚至有展區未開放或展示內容不足，不少民眾滿懷期待前往，最後卻敗興而歸，直呼「白跑一趟」、「根本沒東西可看」。

今年東博以「SLOW FOR LIFE」為主題，串聯全縣9大展區、23檔官方主題展、22件民間參與計畫、14個在地活動品牌及超過200場限定活動，希望打造橫跨全台東的慢經濟盛會，因此試營運消息一公布，便吸引不少民眾提前前往一探究竟。

然而，有民眾表示，抵達現場後才發現部分展館仍在整理布置，有些場館尚未開放，也有展區幾乎沒有展品可看，與原本期待有不小落差。「既然宣布試營運，就以為至少大部分展區都已經完成，結果很多地方還沒準備好。」有遊客無奈表示，專程前往卻只能走馬看花，難免感到失望。

也有民眾認為，試營運本來就是測試階段，可以理解仍有調整空間，但建議主辦單位應事先清楚公告哪些展館尚未開放、哪些展區仍在布置，讓遊客有所準備，也避免民眾撲空影響觀展體驗。

另有遊客則抱持較正面的態度，認為試營運本就是為了測試動線、設備及服務流程，若能趁正式開幕前廣泛蒐集民眾意見，盡速完成各展區布置與改善，相信正式開展後將能呈現更完整的展覽內容。

距離7月3日正式開幕僅剩不到一週，外界也期待主辦單位把握最後整備時間，完成各展館布置及展覽內容，以最佳狀態迎接來自各地的遊客，展現2026台東博覽會的特色與魅力。