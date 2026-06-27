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台東夏日最消暑！「水保夏日嘉年華」登場 滑水道、闖關、防災一次玩

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
各機關設置互動體驗攤位，介紹水土保持、坡地保育及防災避災知識，吸引民眾參與。記者尤聰光／攝影
各機關設置互動體驗攤位，介紹水土保持、坡地保育及防災避災知識，吸引民眾參與。記者尤聰光／攝影

農業部農村發展及水土保持署台東分署今天在南京路市民廣場舉辦「2026水保夏日嘉年華・ㄉㄨㄥ！防災玩一夏」。活動結合水土保持宣導、防災教育及農村特色市集，透過趣味闖關與親子互動，吸引不少家庭攜家帶眷，一邊玩樂、一邊學習防災知識，現場笑聲不斷。

農村水保署台東分署表示，每年5月至11月為防汛期，近年極端氣候帶來豪雨、土石流等災害風險，因此持續推動水土保持、防災教育及農村永續理念。今年特別以「ㄉㄨㄥ！防災玩一夏」為主題，希望透過寓教於樂的方式，讓防災觀念從小扎根，提升民眾防災意識。

活動現場規畫大型滑水道跳跳屋、互動遊戲區及「水保知識大挑戰」闖關活動，各單位也設置多元體驗攤位，介紹水土保持、坡地保育、防災避災及環境永續等知識，讓大小朋友透過遊戲與體驗，加深對防災工作的認識。

完成闖關的民眾可兌換市集消費券、特色冰品及摸彩券，許多家長帶著孩子一邊闖關、一邊逛市集，享受親子同樂時光。一名帶著兩個孩子參加活動的陳姓家長表示，原本是看到滑水道才帶小朋友來，沒想到闖關遊戲還能學到水土保持、防災避難等知識。

另一位就讀國小五年級學童則說，平常在學校有上防災課，但透過遊戲學習更容易記住，「以後遇到豪雨或颱風，我知道要先注意氣象資訊，也會提醒家人注意安全」。

民眾也認為，近年極端氣候越來越明顯，台東每逢颱風、豪雨都可能面臨災害風險，透過親子活動推廣防災觀念，不僅讓孩子從小建立正確知識，也能把防災觀念帶回家，讓全家人一起提升防災意識。

「2026水保夏日嘉年華・ㄉㄨㄥ！防災玩一夏」在台東市南京路市民廣場熱鬧登場，大小朋友開心體驗滑水道、闖關遊戲，在歡樂中學習防災知識。記者尤聰光／攝影
「2026水保夏日嘉年華・ㄉㄨㄥ！防災玩一夏」在台東市南京路市民廣場熱鬧登場，大小朋友開心體驗滑水道、闖關遊戲，在歡樂中學習防災知識。記者尤聰光／攝影

農村水保署台東分署透過趣味遊戲推廣防災教育，希望將水土保持觀念向下扎根。記者尤聰光／攝影
農村水保署台東分署透過趣味遊戲推廣防災教育，希望將水土保持觀念向下扎根。記者尤聰光／攝影

大型滑水道跳跳屋成為全場人氣焦點，小朋友玩得不亦樂乎，歡笑聲此起彼落。記者尤聰光／攝影
大型滑水道跳跳屋成為全場人氣焦點，小朋友玩得不亦樂乎，歡笑聲此起彼落。記者尤聰光／攝影

活動結合農村特色市集，民眾一邊逛市集、一邊體驗防災闖關，享受充滿知識與樂趣的夏日時光。記者尤聰光／攝影
活動結合農村特色市集，民眾一邊逛市集、一邊體驗防災闖關，享受充滿知識與樂趣的夏日時光。記者尤聰光／攝影

台東 農村 農業部

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