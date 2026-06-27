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台東夏雪芒果迎豐收！產量1620噸創回升 頂級每斤280元已賣7成

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東夏雪芒果今年預估產量達1620公噸，較去年明顯回升，目前已銷售約7成，市場反應熱絡。記者尤聰光／攝影
台東夏雪芒果今年預估產量達1620公噸，較去年明顯回升，目前已銷售約7成，市場反應熱絡。記者尤聰光／攝影

台東夏雪芒果進入盛產期，今年在天候穩定加持下迎來豐收。台東縣農產股份有限公司總經理劉錦源表示，今年夏雪芒果預估總產量約1620公噸，較去年約900公噸大幅成長，目前已銷售約7成，以宅配通路為主，預計7月中旬前可望全數完售。其中，頂級禮盒每斤售價約280元，市場反應相當熱絡。

劉錦源指出，去年受到颱風影響，夏雪芒果產量大幅減少，今年雖因天候因素，產期比往年延後約半個月至1個月，但整體生長狀況良好，預估種植面積約180公頃，總產量可達1620公噸，較去年明顯回升。

他表示，夏雪芒果是全台第一個擁有專屬身分證的芒果品種，憑藉香氣濃郁、甜度高、果肉細緻等特色，在市場建立高端定位，每年上市都供不應求，也被譽為「全國最貴的芒果」。目前頂級禮盒每斤售價約280元，仍吸引不少消費者及企業選購送禮。

對於今年豐收，台東果農也相當振奮。林姓果農表示，去年因颱風導致收成不理想，今年終於迎來好收成，雖然採收期比往年稍晚，但果實成熟度佳，甜度、香氣及外觀都比去年更出色，品質讓農民很有信心。

另一名黃姓果農則表示，夏雪芒果走高品質市場，許多消費者都是每年固定回購的老客戶，加上宅配便利，不少人一開放採收就提前下單，頂級果品往往採收後很快就售罄，市場需求依舊相當穩定。

劉錦源表示，夏雪芒果結合了土芒果的濃郁香氣、愛文芒果的細緻果肉及金煌芒果的大果特性，纖維少、甜度高，栽培管理也比一般芒果更費工，因此價格雖然較高，仍受到許多消費者青睞，不少人每年一到產季就會預訂，甚至作為送禮首選。

色澤金黃、果香濃郁的夏雪芒果，被譽為高端芒果代表，今年頂級禮盒每斤售價約280元。記者尤聰光／攝影
色澤金黃、果香濃郁的夏雪芒果，被譽為高端芒果代表，今年頂級禮盒每斤售價約280元。記者尤聰光／攝影

台東 颱風 芒果

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