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厲害！台東警霹靂小組秀「無聲武器」 箭箭命中全場驚呼

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
霹靂小組隊員將原住民族傳統弓箭融入戰技展演，展現台東警察結合在地文化與專業訓練的特色。圖／讀者提供
霹靂小組隊員將原住民族傳統弓箭融入戰技展演，展現台東警察結合在地文化與專業訓練的特色。圖／讀者提供

一般人對警察霹靂小組的印象，多半是持槍攻堅、反恐制敵，但台東縣警察局保安大隊霹靂小組日前受邀參與達仁鄉傳統射箭錦標賽，竟然改拿起原住民族傳統弓箭登場，一支支箭矢劃破空氣、箭箭命中靶心，精湛箭術讓現場民眾驚呼：「原來霹靂小組拉弓也這麼厲害！」

活動中，霹靂小組先後展示近身格鬥、防身制敵等戰技，壓軸則由隊員持原住民族傳統弓箭進行射擊表演，只見拉弓、瞄準、放箭一氣呵成，每一箭都精準命中目標，贏得滿場掌聲，不少民眾紛紛拿起手機錄影，直呼難得一見。

不少民眾表示，第一次看到警察不是拿槍，而是使用傳統弓箭，而且還能箭箭命中，畫面十分震撼。也有人認為，台東是全台原住民族人口比例最高的縣市之一，部落傳統射箭文化深厚，不少員警本身就是原住民族，平時便接觸傳統弓箭，因此霹靂小組將這項技能融入戰技演示，不僅展現精準射擊能力，也充分呈現台東在地文化特色。

民眾也指出，相較其他縣市警察特勤單位多以攻堅、格鬥或槍械操演為主，台東霹靂小組將原住民族傳統弓箭納入演示內容，兼具文化底蘊與專業技術，令人耳目一新，也讓外界看見台東警察獨有的特色。

縣警察局表示，此次受邀參與達仁鄉傳統射箭錦標賽，希望透過戰技展演與地方交流，展現平時訓練成果，同時推廣原住民族傳統射箭文化，讓更多民眾認識台東多元文化，以及警察守護地方的專業形象。

事實上，原住民族傳統弓箭不僅是文化技藝，也曾被運用於山林狩獵。外界也常提及，過去以原住民族後備軍人為主組成的國軍山地部隊，因熟悉山林環境，部分訓練曾融入傳統狩獵智慧，例如野外求生、陷阱製作及弓箭操作等技能；其中弓箭具備低噪音、不易暴露位置等特性，因此也曾被視為山地環境中具有特色的技能之一。

台東縣警察局保安大隊霹靂小組受邀在達仁鄉傳統射箭錦標賽進行戰技表演，隊員以原住民族傳統弓箭箭箭命中靶心，精湛箭術驚艷全場。圖／讀者提供
台東縣警察局保安大隊霹靂小組受邀在達仁鄉傳統射箭錦標賽進行戰技表演，隊員以原住民族傳統弓箭箭箭命中靶心，精湛箭術驚艷全場。圖／讀者提供

霹靂 台東 警察

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