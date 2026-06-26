基隆港新地景「匯聚‧彙聚」落成 周永暉：朝AI「智慧物流」轉型

基隆港公共藝術地景「匯聚‧彙聚」今天在基隆港西岸國門廣場落成，台灣港務公司董事長周永暉在揭幕時表示，基隆港見證台灣的經濟發展，近年在「客貨並重」的發展定位，除過去貨運的功能外，更融合客運的經營模式，未來將致力於提升港口競爭力與AI智慧轉型。

地景作品「彙」具有極深層的文學意涵，象徵基隆港多元且包容的特質，而「匯」代表基隆港人流、物流、金錢流及資訊流的交會，象徵基隆港百年來匯集無數的航運貿易、旅客進出與夢想啟航，展現港口壯闊的氣勢。未來期待大家透過公共藝術瞭解基隆港的歷史。

董事長周永暉、基隆分公司蘇建榮總經理、徵選小組委員、藝術團隊「Oyler Wu Collaborative & 繼光工務所有限公司」及港西國小、基隆港職場互助教保服務中心師生見證下，為基隆港公共藝術揭幕。

周永暉說，基隆港自1886年開港迄今140年，見證台灣的經濟發展，近年在「客貨並重」的發展定位，除過去貨運的功能外，更融合了客運的經營模式，未來更將致力於提升港口競爭力與AI智慧轉型，目標是讓基隆港蛻變為結合「智慧物流、城市觀光與永續發展」的國際商港。

創作團隊表示，作品是一個簡約的方體，以多樣材質組成回應天空、港口與建築，並與人產生關係。特別的是，現場的銅單元已有基隆細雨的痕跡，是隨著雨水、空氣產生的自然氧化現象，記錄基隆港的歷史痕跡與文化厚度。

基隆港公共藝術地景「匯聚‧彙聚」今天在基隆港西岸國門廣場落成。圖／基隆港務分公司提供