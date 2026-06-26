「2026基隆親水季」7月4日起到8月30日，為期約2個月，暖暖親水公園戲水設施全面升級，不僅提升整體安全性與舒適度，更新增烏龜、螃蟹等可愛造型戲水設施，讓孩子們盡情玩水。副市長邱佩琳邀請市民及各地旅客來到暖暖親水公園，體驗改造升級後全新的戲水設施。

今年親水季以「暖暖親水2.0」為主題，首度開放完成整建的暖暖親水公園，不僅打造更優質、安全的戲水環境，也希望透過活動帶領更多民眾深入認識暖暖豐富的自然景觀與在地文化，讓暖暖成為基隆夏季最具魅力的親子遊憩景點。

邱佩琳指出，暖暖親水公園戲水設施全面升級，不僅提升整體安全性與舒適度，更新增烏龜、螃蟹等可愛造型戲水設施，讓孩子們盡情玩水。今年結合衛生局、暖暖圖書館、暖暖親子館及暖西非營利幼兒園等單位，共同規畫多元親子課程，透過親水闖關遊戲、文史走讀及戲劇互動表演等內容。

暖暖區長陳得林表示，活動期間戲水設施每日分為上午9時30分至11時、下午4時至5時30分兩個時段開放，每周一及周五配合清潔與換水作業暫停開放。7月4日開幕當天將限量發放小水槍，親水季期間也將免費提供水槍借用，邀請大小朋友一起加入夏日水戰，感受沁涼樂趣。

陳得林建議民眾多加利用大眾運輸工具前往，可搭乘台鐵至暖暖車站後轉乘接駁車，或搭乘公車、客運抵達；自行開車者可將車輛停放於水源路水源橋下收費停車場，再步行入園。更多活動資訊，可至暖暖區公所官網及臉書粉絲專頁查詢。

基隆親水季7月4日登場，暖暖親水公園增烏龜、螃蟹等造型設施。本報資料照片

基隆親水季7月4日登場，暖暖親水公園增烏龜、螃蟹等造型設施。圖／基隆市政府提供

基隆親水季7月4日登場，暖暖親水公園增烏龜、螃蟹等造型設施。圖／基隆市政府提供