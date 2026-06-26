加速捷運開發銜接大台北科技產業 基隆智慧科技園區都計公展

基隆市政府為加速推動基隆捷運SB18五堵站周邊整體開發，帶動基隆產業轉型與城市再生，「基隆智慧科技園區」都市計畫工已辦理公開展覽30日、完成公開展覽說明會，邁入都市計畫法定審議程序。未來全區開發範圍中，有六成可建築土地規畫為「產業專用區」，可提供約數萬坪產業樓地板空間，預計創造上萬個就業機會，形成銜接大台北都會區的科技產業新門戶。

23日公開展覽說明會吸引很多市民關心，民眾提出應兼顧鐵路南北兩側均衡發展、未來產業發展方向，以及人行動線安全與便利性等建議。市府將依都市計畫法定程序彙整各界意見，提送基隆市都市計畫委員會審議，後續再報請內政部都市計畫委員會審議核定。

市府都市發展處長張書維表示，本案完成都市計畫核定後，將接續辦理市地重劃作業，優先完成道路、公園綠地等公共設施建設，引導產業及人口有序進駐。園區發展將聚焦AI、ICT、與海洋生物科技等產業，透過產業聚集效應提升區域競爭力。

在生活機能方面，規畫3.45公頃住宅區及1.1公頃社會福利設施用地，兼顧產業發展與居住需求；配置多處公園及10公尺寬綠園道，以綠軸綠環串聯周邊空間，打造「5分鐘即達綠意」生活圈。

規畫以SB18捷運車站為核心，建構完善的人行立體空橋系統，以因應基隆多雨氣候、地形及鐵路阻隔等條件，串聯捷運站、商業設施、住宅及辦公空間，提供市民安全、便利、舒適的步行環境。

市長謝國樑表示，五堵站位基隆市與新北市汐止交界處，是基隆捷運銜接大台北的核心門戶，市府以「捷運帶動城市」，透過大眾運輸發展導向（TOD）讓車站周邊結合產業、住宅、商業與公共空間，同時導入聯合開發，引進民間資源，打造兼具商務辦公、產業研發、生活居住及公共服務功能的新興產業聚落，讓基隆從通勤城市逐步轉型為宜居宜業的科技城市。

秘書長謝孝昆說，基隆智慧科技園區歷經府內專案會議長期推動，期間召開超過60場跨局處協調會議及6場地方溝通座談，多次邀集專家學者、在地業者與地方居民凝聚共識，並逐步累積規畫成果，完成都市計畫草案。

「基隆智慧科技園區」都市計畫工已辦理公開展覽30日、完成公開展覽說明會，邁入都市計畫法定審議程序。圖／基隆市政府提供