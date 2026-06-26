花蓮萬里溪堰塞湖蓄水134萬噸 下游堤防持續加高

花蓮萬里溪堰塞湖上游集水區降雨趨緩，到今天中午，累積雨量僅22毫米，蓄水量134萬噸。下游警戒區防災工作持續進行，第九河川分署調派機具將堤防加高，並協助鳳林鎮公所在山興地區投放消防塊導流，強化排水功能。

萬里溪堰塞湖於21日發現後，水利署第九河川分署立即調派人員、機具，展開周邊堤防加固工程，副分署長林弘毅說，從林田山堤防一直到下游，左右岸相關堤防持續加高，其中前端的林田山堤防從堤頭往下游都以混凝土塊加高兩公尺，已施作完成300公尺長度，還在持續進行。

再往下游的森榮一號、二號，包括鐵路橋到公路橋中間的100公尺長度堤防，也都加高至少1公尺，北岸有一些缺口也都已經封堵，目前加高工作都還在持續，也持續監測河道水位狀況。

鳳林鎮山興排水在去年9月樺加沙颱風來襲時受損，搶修工程已獲得行政院核定，最近要發包，但考量萬里溪堰塞湖若溢流潰決，大水沖下來可能灌入山興里排水，鎮公所也與九河分署合作，投放消波塊，將水流導向花蓮溪河道中央，強化排水功能。

林保署花蓮分署持續監測，到今天中午，集水區累積雨量22.3毫米，加上未來48小時累積雨量將近40毫米。花蓮分署表示，目前堰塞湖蓄水量134萬噸，以最大蓄水量420萬噸計算，預估若累積雨量達45毫米，可能蓄滿溢流。