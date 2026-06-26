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金城武13年前神級廣告讓世界看見台東 議員提案頒「榮譽縣民」
台東縣政府設有榮譽縣民頒授辦法，但實際頒授案例並不多。縣議員簡維國今天在議會審查議案時提案，建議縣府頒贈「榮譽縣民證書」給藝人金城武，肯定其2013年拍攝池上形象廣告對台東觀光帶來長遠影響，並盼藉此再度提升地方國際能見度。
簡維國表示，金城武當年替長榮航空拍攝池上形象廣告，以多語版本向全球播出，成功讓台東的山海景觀與池上田園風光躍上國際舞台，也帶動國內外旅客實地造訪，至今仍有不少遊客前往「金城武樹」朝聖，顯示其觀光效益延續多年。
他指出，金城武長年形象正面，在國際間具高度知名度，而台東縣府早已訂有相關榮譽縣民制度，因此希望透過正式頒授，表達地方對其貢獻的感謝，也為台東觀光再創話題。
議員林參天也在議場中表示支持此提案，認為該支廣告確實讓台東被世界看見，對地方觀光發展具有實質助益，若能頒贈榮譽縣民，不僅是肯定，也有助提升台東國際曝光度，創造新的觀光話題，相信多數鄉親都會樂觀其成。
簡維國認為，若縣府完成頒贈，不僅是對金城武的肯定，也可能再次引發媒體關注，帶動新一波觀光熱度，讓台東持續在國際舞台上保持能見度。
對於議員提案，縣府表示，相關榮譽縣民頒授作業均依既有辦法及程序，後續將蒐集各界意見並研議，再視實際情形審慎評估辦理。
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