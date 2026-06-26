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米克拉颱風豪大雨基隆河水位高漲 員山子上午今年首度分洪

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
米克拉颱風豪大雨基隆河水位高漲，員山子上午今年首度分洪。圖／員山子管理中心提供
米克拉颱風豪大雨基隆河水位高漲，員山子上午今年首度分洪。圖／員山子管理中心提供

受風米克拉颱風及鋒面降雨影響，山區豪雨造成基隆河水位持續上漲，基隆河上游累計雨量達300毫米，員山子分洪今天上午6時30分水位超過63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道開始分洪，為今年第一次分洪。

員山子管理中心表示，今天上午6時20分到達警戒水位62.5公尺，洪水越過側流堰進入分洪靜水池，今天上午6時30分水位超過63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道開始分洪，統計自93年以來為第66次分洪作業。

米克拉颱風夾帶豪雨影響北台灣，受連日降雨影響，上游山區土壤已趨飽和且水位高漲，十河分署嚴陣以待，員山子分洪管理中心防汛人員提前開設進駐啟動分洪機制。並加強巡檢各項分洪設施及機電設備整備情形，確認分洪隧道、各項分洪設施安全無虞、排砂道自動閘門操作及監測系統正常營運，嚴密監視雨量及水位狀況。

十河分署表示，隧道分洪期間，員山子管理中心將嚴密掌握分洪情形，並即時向水情中心回報最新水情，透過進出水口廣播系統及跑馬燈警告看板發布分洪訊息，確保周邊居民及設施安全，降低洪災風險。

米克拉颱風豪大雨基隆河水位高漲，員山子上午今年首度分洪。圖／員山子管理中心提供
米克拉颱風豪大雨基隆河水位高漲，員山子上午今年首度分洪。圖／員山子管理中心提供

員山子 米克拉

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