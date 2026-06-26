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台東最盛大豐年祭儀季來了！152場部落活動接力與東博同步開跑

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府啟動「織・時台東」祭儀平台啟動記者會，宣布今年暑假串聯全縣152場部落歲時祭儀活動。圖／台東縣政府提供
台東縣政府啟動「織・時台東」祭儀平台啟動記者會，宣布今年暑假串聯全縣152場部落歲時祭儀活動。圖／台東縣政府提供

2026台東博覽會將於7月3日至8月20日登場，縣府也同步整合全縣原住民族文化資源，串聯152場部落豐年祭、收穫祭、小米祭及各項歲時祭儀，打造今年暑假最具特色的文化旅遊盛事，邀請全國民眾深入部落，感受最真實的文化底蘊。

縣長饒慶鈴表示，每年7、8月是台東原住民族歲時祭儀最熱鬧的時節，今年又適逢東博舉辦，希望透過展覽與部落祭典相互結合，讓旅客不只是欣賞展館，更能親自走入部落，了解原住民族的文化、歷史與生活智慧，也品嚐道地的原住民風味美食，留下難忘的夏日回憶。

台東擁有豐富多元的原住民族文化，各族群皆透過不同祭典傳承對祖靈、土地及自然的敬畏。從海岸阿美族豐年祭、縱谷地區布農族射耳祭、小米祭，到南迴排灣族傳統祭典，每一場祭儀都蘊含珍貴文化意涵，也是部落一年中最重要的盛事。

今年同步推出的「織・時台東－台東縣原住民族歲時祭儀平台」，整合全縣各鄉鎮部落祭典資訊，包括活動日期、舉辦地點、文化介紹及參與須知等內容，方便民眾規劃行程。同時結合「原民日在哪裡」系列活動、部落特色餐飲、文化體驗、工藝創作及山海慢旅行程，串聯東博展館與各部落聚落，打造深度文化旅遊路線。

縣府表示，今年暑假全縣共規畫152場歲時祭儀活動，並已整理各部落祭典時間及地點，透過網站與宣傳海報提供民眾查詢，也搭配文化體驗及旅遊套裝行程，希望帶動暑期觀光人潮。

縣府也提醒，原住民族祭儀具有重要文化及信仰意義，不同族群皆有各自的禮儀與禁忌，遊客參與活動前應先了解相關規範，尊重部落文化，避免干擾祭典進行，共同維護珍貴的文化傳承。

豐年祭 台東 饒慶鈴 原住民

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