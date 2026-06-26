快訊

快訊／高雄市緊急宣布「26日全市停班停課」 超大豪雨恐致災

聽新聞
0:00 / 0:00

童子瑋拋公車捷運化 基市府：近年持續精進公共運輸品質

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
民進黨基隆市長參選人議長童子瑋在黃暐瀚電視節目「下班瀚你聊」，提出交通願景。圖／童子瑋辦公室提供
民進黨基隆市長參選人議長童子瑋在黃暐瀚電視節目「下班瀚你聊」，提出交通願景。圖／童子瑋辦公室提供

基隆交通轉乘不便，民進黨基隆市長參選人、議長童子瑋昨表示，基隆長期面臨公共運輸路網破碎、拖班嚴重及轉乘不便等問題，未來擔任市長會比照台南推動「公車捷運化」，打造完整公車路網系統，改善市公車目前受市民詬病的情況。

基隆市府副發言人吳禹辰表示，市府持續推動公共運輸服務改善，近年已陸續採購電動公車投入營運，並推動公車路網優化、智慧站牌建置及候車環境改善，未來將持續精進公共運輸服務及交通建設，提升運輸品質，回應市民期待。

童子瑋表示，台南市自從二○一三年推動「捷運化公共運輸系統」後，配合市政交通需求逐步建構幹支線公車、小黃公車及公共自行車，提供民眾完善便捷的公共運輸服務，透過公車路線整併、轉運站建設、票證整合、智慧站牌及公車優先號誌等措施，讓行政區的公車涵蓋率達到九成以上。

童子瑋說，未來若當上市長，不僅會全面汰換市公車，更要全面推動公車捷運化，借鏡台南成功經驗，重新檢討路線配置，他有能力結合中央與地方資源，讓基隆可持續進步，獲得最多建設及資源，找回基隆光榮感，讓基隆人看見希望與未來。

童子瑋 公車 基隆

延伸閱讀

交通部召開軌道災防會報 建構韌性安全場站

影／基隆中和路逾3公里柴油漏油害機車頻摔 議員控公車老舊漏油

暖！中市小黃公車駕駛6年風雨無阻載偏鄉童上課 畢業生手寫卡片致謝

2公里路程走20分鐘 永康站北側產專區 地方盼闢新路

相關新聞

台東首創破碎機巡迴 處理大型垃圾

台東縣政府為改善各鄉鎮巨大廢棄物堆積問題，首創移動式破碎機巡迴服務，已完成池上、海端及關山等地作業，近日進駐市區建農掩埋場，處理大型家具、廢床墊及樹木等廢棄物。縣府表示，機具直接開到各鄉鎮服務，可提升垃圾減積效率，有效活化掩埋場空間。

童子瑋拋公車捷運化 基市府：近年持續精進公共運輸品質

基隆交通轉乘不便，民進黨基隆市長參選人、議長童子瑋昨表示，基隆長期面臨公共運輸路網破碎、拖班嚴重及轉乘不便等問題，未來擔任市長會比照台南推動「公車捷運化」，打造完整公車路網系統，改善市公車目前受市民詬病的情況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。