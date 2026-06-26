台東首創破碎機巡迴 處理大型垃圾

台東縣政府為改善各鄉鎮巨大廢棄物堆積問題，首創移動式破碎機巡迴服務，已完成池上、海端及關山等地作業，近日進駐市區建農掩埋場，處理大型家具、廢床墊及樹木等廢棄物。縣府表示，機具直接開到各鄉鎮服務，可提升垃圾減積效率，有效活化掩埋場空間。

縣長饒慶鈴表示，台東幅員遼闊，過去因缺乏大型專業設備，巨大廢棄物多仰賴人工拆解搬運，耗費人力與時間，也增加掩埋場堆置壓力。這次縣府突破傳統定點處理模式，採「機具巡迴、在地支援」方式協助各公所就近處理巨大廢棄物，減輕基層負擔。未來將持續導入創新設備與管理機制，推動循環永續，提升垃圾處理效率。

環保局指出，各鄉鎮巨大廢棄物分散，集中運送處理不僅成本高，也耗費時間，因此主動將破碎機設備開往各地協助處理，不僅解決長期堆置問題，也能降低垃圾堆積衍生的病媒蚊、蟲鼠及環境衛生風險。台東市長陳銘風說，縣府巡迴式破碎機服務，可大幅提升去化效率，讓清潔隊人力投入其他環境清潔工作。

環保局提醒，民眾若有大型家具、彈簧床墊或其他巨大垃圾需要清運，可向所在地清潔隊預約收運，切勿任意棄置路旁、空地或山區，以免觸法並影響環境衛生。