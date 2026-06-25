快訊

委內瑞拉雙強震撼動大樓！多棟建築倒塌 民眾憶驚魂：餘震像沒有盡頭

黃國昌赴北檢開庭 證實為養狗仔、偷拍政敵案出庭

下班注意！北部4縣市大雷雨轟到20點 19縣市豪雨下到明天上午

影／不收錢只收愛心 羅東藝穗節憑99元發票玩飛鏢、抽千份好禮

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
羅東藝穗節邁入第25年，鎮公所攜手在地商家推出「愛心99-鏢鏢樂」，提供數千份好禮，民眾只要持7月在羅東消費滿99元統一發票，即可玩一次射飛鏢，射中轉盤送禮物。記者戴永華／攝影
羅東藝穗節邁入第25年，鎮公所攜手在地商家推出「愛心99-鏢鏢樂」，提供數千份好禮，民眾只要持7月在羅東消費滿99元統一發票，即可玩一次射飛鏢，射中轉盤送禮物。記者戴永華／攝影

宜蘭羅東藝穗節邁入第25年，羅東鎮公所攜手在地商家推出「愛心99-鏢鏢樂」，活動期間提供數千份好禮，民眾只要持7月在羅東消費滿99元統一發票，即可兌換玩一次射飛鏢，射中轉盤就送禮物，每天更加碼抽出神秘大獎，公所會把募集的發票全數捐助社福公益。

這場「愛心99」有意義活動每年在羅東藝穗節期間登場，獎品包括住宿券、溫泉券、伴手禮、優惠券及羅東限定文創商品等，每年規劃遊戲型態不一，曾經有大扭蛋、戳戳樂、釣魚、乒乓球，今年是射飛鏢，羅東鎮長吳秋齡說，以前有民眾掏錢想買禮物，但這項活動「不收錢」，只收民眾捐贈發票做愛心。

鎮公所表示，活動期間持今年7月在羅東鎮消費滿99元發票，未列印買受人統編，即可於7月11日至7月25日前往中山公園參加「愛心99－鏢鏢樂」，數千份精美好禮拿不完，25日活動只有到20時30分。

此次特別設計的飛鏢不是尖頭，而是磁鐵與磁盤，投擲距離約3公尺，兼顧安全與容易度。吳秋齡鎮長表示，「鏢鏢樂」不僅考驗專注力與手眼協調能力，更讓大家在輕鬆趣味中，都能對社福團體略盡棉薄之力；活動獎項由20多家業者響應，活動期間每天加碼抽出神秘大獎，歡迎踴躍參加挑戰手氣、射出好運。

此外，羅東藝穗節從7月11日至8月2日期間，民眾只要出示2026藝穗節活動LOGO相關文宣品，前往特約商店消費，可享專屬優惠。

鎮公所感謝愛心商家包括宜蘭傳藝園區、煙波花時間宜蘭傳藝、宜蘭餅食品公司、諾貝爾奶凍、麻辣霞、麻二記、奕順軒、越穗香、赫蒂法莊園、穀王烘焙、美美子みみこhomemade cake、魏姐包心粉圓、Mr. Wish羅東公正店、Coco羅東門市、慕飲客M.N.C.羅東總店、一人喫茶店、売鍋羅東中正店、日藥本舖羅東店、北成庄民宿、水筠間民宿、老公老婆友善民宿、雅第三合院民宿、村却國際溫泉酒店、宜泰大飯店、晶樺商務飯店、西樺商務客棧、蘭煮漢等，共同打造友善、活力充沛的羅東小鎮。

羅東藝穗節邁入第25年，鎮公所攜手在地商家推出「愛心99-鏢鏢樂」，射飛鏢拿好禮，鎮長吳秋齡鼓勵民眾捐發票、做愛心。圖／鎮公所提供
羅東藝穗節邁入第25年，鎮公所攜手在地商家推出「愛心99-鏢鏢樂」，射飛鏢拿好禮，鎮長吳秋齡鼓勵民眾捐發票、做愛心。圖／鎮公所提供

宜蘭餅食品有限公司配合羅東藝穗節愛心99活動，提供熱門商品給民眾「鏢鏢樂」，捐發票做愛心。記者戴永華／攝影
宜蘭餅食品有限公司配合羅東藝穗節愛心99活動，提供熱門商品給民眾「鏢鏢樂」，捐發票做愛心。記者戴永華／攝影

宜蘭 羅東

延伸閱讀

嘉市加碼5元抵用金回收新優惠 到全家超商回收廢電池、舊3C

只有一天！星巴克全品項下殺85折 滿額再送「買一送一」券

Coupang酷澎「火箭」升空！ 響應 AIT 賀美國建國 250 周年　前進味全龍主題日 驚喜贈送WOW會員專屬主題日門票

明天揭曉年度500碗名單！最強小吃市集必吃　全台人氣名店齊聚西門紅樓

相關新聞

48小時內恐溢流！花蓮萬里溪堰塞湖黃色警戒 2鄉鎮預防撤離208人

林業保育署花蓮分署根據中央氣象署天氣預報，今天上午8時發布花蓮萬里溪堰塞湖黃色警戒，下游萬榮鄉、鳳林鎮兩公所已啟動預防性撤離工作，預估7村里208名保全戶將撤離。

影／不收錢只收愛心 羅東藝穗節憑99元發票玩飛鏢、抽千份好禮

宜蘭羅東藝穗節邁入第25年，羅東鎮公所攜手在地商家推出「愛心99-鏢鏢樂」，活動期間提供數千份好禮，民眾只要持7月在羅東消費滿99元統一發票，即可兌換玩一次射飛鏢，射中轉盤就送禮物，每天更加碼抽出神秘大獎，公所會把募集的發票全數捐助社福公益。

花蓮堰塞湖黃色警戒預防撤離208人 內政部：已列名冊由花縣府執行

林業保育署花蓮分署今上午發布萬里溪堰塞湖黃色警戒，依中央氣象署雨量預報，鳳林鎮、萬榮鄉公所上午10時起啟動7村里保全戶預防性撤離。內政部表示，已將相關應撤離的人數都進入災害防救資訊系統（EMIC）裡，「相關撤離名冊都已經明確了。」

下游鄉鎮繃緊神經！花蓮堰塞湖蓄水量已達百萬噸 估最快明下午發紅色警戒

花蓮萬里溪堰塞湖黃色警戒今天發布，下游萬榮及鳳林兩鄉鎮繃緊神經，陸續預防性撤離保全戶百餘人；林保署花蓮分署表示，今天蓄水量達104萬公噸，雖離滿水位420萬噸還有一段距離，但依氣象預報累積降雨量，最快可能在明天下午發布紅色警戒。

進出國1東岸高架橋6月29到7月8日 南北匝道分階段夜間封閉維修

基隆市東岸高架橋是基隆市道路進出國1的重要聯外道路，每天交通流量非常大，市府為維護橋梁結構安全及延長使用年限，工務處將於6月29日至7月8日維修，施工期間將分階段於夜間封閉北出、南入匝道，請用路人提前改道並配合現場交通指揮。

差點趕不上火車！女遊客台東太麻里散心遇狗群包圍 嚇得報警求救

高雄黃姓女子日前到台東旅遊，前往太麻里海邊散步放鬆心情，沒想到卻遇上一場驚魂記。黃女在海泱日記附近海岸散步時，突然遭數隻野狗靠近並一路跟隨，讓她擔心遭到攻擊，不敢貿然離開，情急之下只好報警求助。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。