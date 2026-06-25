影／不收錢只收愛心 羅東藝穗節憑99元發票玩飛鏢、抽千份好禮

宜蘭羅東藝穗節邁入第25年，羅東鎮公所攜手在地商家推出「愛心99-鏢鏢樂」，活動期間提供數千份好禮，民眾只要持7月在羅東消費滿99元統一發票，即可兌換玩一次射飛鏢，射中轉盤就送禮物，每天更加碼抽出神秘大獎，公所會把募集的發票全數捐助社福公益。

這場「愛心99」有意義活動每年在羅東藝穗節期間登場，獎品包括住宿券、溫泉券、伴手禮、優惠券及羅東限定文創商品等，每年規劃遊戲型態不一，曾經有大扭蛋、戳戳樂、釣魚、乒乓球，今年是射飛鏢，羅東鎮長吳秋齡說，以前有民眾掏錢想買禮物，但這項活動「不收錢」，只收民眾捐贈發票做愛心。

鎮公所表示，活動期間持今年7月在羅東鎮消費滿99元發票，未列印買受人統編，即可於7月11日至7月25日前往中山公園參加「愛心99－鏢鏢樂」，數千份精美好禮拿不完，25日活動只有到20時30分。

此次特別設計的飛鏢不是尖頭，而是磁鐵與磁盤，投擲距離約3公尺，兼顧安全與容易度。吳秋齡鎮長表示，「鏢鏢樂」不僅考驗專注力與手眼協調能力，更讓大家在輕鬆趣味中，都能對社福團體略盡棉薄之力；活動獎項由20多家業者響應，活動期間每天加碼抽出神秘大獎，歡迎踴躍參加挑戰手氣、射出好運。

此外，羅東藝穗節從7月11日至8月2日期間，民眾只要出示2026藝穗節活動LOGO相關文宣品，前往特約商店消費，可享專屬優惠。

鎮公所感謝愛心商家包括宜蘭傳藝園區、煙波花時間宜蘭傳藝、宜蘭餅食品公司、諾貝爾奶凍、麻辣霞、麻二記、奕順軒、越穗香、赫蒂法莊園、穀王烘焙、美美子みみこhomemade cake、魏姐包心粉圓、Mr. Wish羅東公正店、Coco羅東門市、慕飲客M.N.C.羅東總店、一人喫茶店、売鍋羅東中正店、日藥本舖羅東店、北成庄民宿、水筠間民宿、老公老婆友善民宿、雅第三合院民宿、村却國際溫泉酒店、宜泰大飯店、晶樺商務飯店、西樺商務客棧、蘭煮漢等，共同打造友善、活力充沛的羅東小鎮。

羅東藝穗節邁入第25年，鎮公所攜手在地商家推出「愛心99-鏢鏢樂」，射飛鏢拿好禮，鎮長吳秋齡鼓勵民眾捐發票、做愛心。圖／鎮公所提供