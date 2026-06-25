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花蓮堰塞湖黃色警戒預防撤離208人 內政部：已列名冊由花縣府執行

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部今下午辦部務會報會後記者會，內政部政務次長董建宏被問及花蓮預防性撤離一事，說依據行政院長卓榮泰今上午的指示，將相關應撤離的人數已經都進入災害防救資訊系統（EMIC）裡。記者張曼蘋／攝影
內政部今下午辦部務會報會後記者會，內政部政務次長董建宏被問及花蓮預防性撤離一事，說依據行政院長卓榮泰今上午的指示，將相關應撤離的人數已經都進入災害防救資訊系統（EMIC）裡。記者張曼蘋／攝影

林業保育署花蓮分署今上午發布萬里溪堰塞湖黃色警戒，依中央氣象署雨量預報，鳳林鎮、萬榮鄉公所上午10時起啟動7村里保全戶預防性撤離。內政部表示，已將相關應撤離的人數都進入災害防救資訊系統（EMIC）裡，「相關撤離名冊都已經明確了。」

內政部今下午辦部務會報會後記者會，內政部政務次長董建宏被問及花蓮預防性撤離一事，他說，依據行政院長卓榮泰今上午的指示，將相關應撤離的人數已經都進入災害防救資訊系統（EMIC）裡，也請相關鄉鎮要依據決策、請縣府透過已經發布的黃色警戒進行預防性的撤離，相關的撤離名冊都已經明確，因此請花蓮依據名冊盡速去進行相關的撤離行動。

董建宏說，目前據最新的資料是要撤離72戶208人，在萬榮跟鳳林兩個鄉鎮，總共七個村里，有關堰塞湖災防應變的部分是由農業部林保署來指揮，內政部就是依據農保署相關資料的分析，跟內政部民政司配合相關資料，將資料的套疊及相關的人數彙整後，進入系統裡，進而要求花蓮縣政府依照相關的資料去進行撤離。

堰塞湖 花蓮 內政部 林保署

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