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下游鄉鎮繃緊神經…花蓮堰塞湖蓄水量已達百萬噸 估最快明下午發紅色警戒

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下游鄉鎮繃緊神經！花蓮堰塞湖蓄水量已達百萬噸 估最快明下午發紅色警戒

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮萬里溪今天下午還沒有明顯水量。記者王燕華／攝影
花蓮萬里溪今天下午還沒有明顯水量。記者王燕華／攝影

花蓮萬里溪堰塞湖黃色警戒今天發布，下游萬榮及鳳林兩鄉鎮繃緊神經，陸續預防性撤離保全戶百餘人；林保署花蓮分署表示，今天蓄水量達104萬公噸，雖離滿水位420萬噸還有一段距離，但依氣象預報累積降雨量，最快可能在明天下午發布紅色警戒。

萬里溪堰塞湖崩塌地面積約45公頃、天然壩面積21公頃、壩高108公尺、壩長832公尺、壩寬263公尺、壩體725萬立方公尺，仍有落石零星崩落情形，預估最大蓄水量可能達420萬噸。

林保署花蓮分署長黃群策說，自21日發現堰塞湖後即密集監測，蓄水量每天約穩定增加20萬噸，今天最新監測約達104萬噸。

黃群策說，林保署昨天召開第三次工作會議，以累計降雨量54毫米為警戒標準。中央氣象署今晨5時30分的未來48小時累計降雨量預估為72.5毫米，已達黃色警戒發布值；依據氣象預報，最快在明天下午可能達到未來24小時累計降雨量達標的紅色警戒標準，不過還是要視屆時的預報狀況而定。

花蓮今天雨勢不大，萬榮、鳳林平地都沒有明顯雨勢，萬里溪水也不多，但因應黃色警戒發布，下游鳳林及萬榮兩鄉鎮啟動預警性撤離百餘人。

縣長徐榛蔚及行政院顧問李孟諺，下午到萬榮及鳳林視察堤、水門等災防整備，也關切收容狀況，李孟諺表示，縣府若有防災相關需求可以隨時提出，行政院一定全力協助。

因應堰塞湖風險升高，花蓮萬里溪已有怪手進駐以鼎塊加固堤防。記者王燕華／攝影
因應堰塞湖風險升高，花蓮萬里溪已有怪手進駐以鼎塊加固堤防。記者王燕華／攝影

行政院顧問李孟諺（左）下午與花蓮縣長徐榛蔚一同到鳳林、萬榮關切災防整備狀況。圖／民眾提供
行政院顧問李孟諺（左）下午與花蓮縣長徐榛蔚一同到鳳林、萬榮關切災防整備狀況。圖／民眾提供

堰塞湖 花蓮

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