基隆市東岸高架橋是基隆市道路進出國1的重要聯外道路，每天交通流量非常大，市府為維護橋梁結構安全及延長使用年限，工務處將於6月29日至7月8日維修，施工期間將分階段於夜間封閉北出、南入匝道，請用路人提前改道並配合現場交通指揮。

工務處土木工程科張佑竹科長表示，東岸高架橋為基隆市重要聯外道路，肩負市區與國道間車流運轉功能，交通量十分龐大。工務處依橋梁定期檢測結果年度維修，維持橋梁結構安全，降低設施劣化風險，確保用路人通行品質。

工務處說，採夜間施工，減少白天交通影響，匝道封閉及改道措施如下：

一、北出匝道（往市區方向）封閉時間6月29日至7月3日每日凌晨0時至上午6時。欲前往廟口夜市及市區方向之用路人，請直行孝二路後右轉忠一路通行。

二、南入匝道（往台北方向）封閉時間7月4日至7月8日每日晚間11時至翌日上午6時。欲前往國道1號南下方向之用路人，請改由忠一路接孝二路後銜接國道1號。

工務處表示，相關交通維持設施及改道指引均將提前設置，請用路人行經施工路段時減速慢行，並遵循現場交維人員及標誌指示通行。另適逢暑假及假日出遊旺季，建議民眾出發前預先規劃行車路線，以避免因施工影響行程。施工期間造成不便，敬請市民朋友體諒與配合。

進出國1東岸高架橋6月29到7月8日，南北匝道分階段夜間封閉維修。圖／基隆工務處提供

進出國1東岸高架橋6月29到7月8日，南北匝道分階段夜間封閉維修。圖／基隆工務處提供

進出國1東岸高架橋6月29到7月8日，南北匝道分階段夜間封閉維修。圖／基隆工務處提供