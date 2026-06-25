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差點趕不上火車！女遊客台東太麻里散心遇狗群包圍 嚇得報警求救

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
高雄黃姓女子日前在太麻里海邊散步時，遭數隻野狗包圍不敢離開，警方獲報後到場驅離犬隻並護送脫困。圖／大武警分局提供
高雄黃姓女子日前在太麻里海邊散步時，遭數隻野狗包圍不敢離開，警方獲報後到場驅離犬隻並護送脫困。圖／大武警分局提供

高雄黃姓女子日前到台東旅遊，前往太麻里海邊散步放鬆心情，沒想到卻遇上一場驚魂記。黃女在海泱日記附近海岸散步時，突然遭數隻野狗靠近並一路跟隨，讓她擔心遭到攻擊，不敢貿然離開，情急之下只好報警求助。

大武警分局太麻里分駐所接獲報案後，巡佐許東凱與警員蔡家齊立即趕赴現場處理。警方到場時發現，黃女獨自在海邊活動，周邊聚集約6、7隻野狗不斷靠近，讓她相當緊張。

員警隨即以適當方式將犬隻驅離，並確認黃女身體狀況並未受傷，隨後陪同她安全離開現場。

警方了解後得知，黃女來自高雄，當天特地到太麻里旅遊散心，原本預計搭乘下午4時許從太麻里火車站發車的列車返家，卻因遭狗群包圍而耽誤行程。所幸警方及時伸出援手，讓她順利脫困，也趕上返程列車。

黃女事後對警方迅速到場協助表達感謝，直說原本真的不知道該怎麼辦，看到員警出現後才終於鬆了一口氣。

大武警分局提醒，民眾若遇到流浪犬群聚或具有攻擊傾向的犬隻，應保持冷靜，避免奔跑或做出刺激動作，以免引發追逐行為。若發現自身安全受到威脅，應盡快離開現場並向相關單位或警方求助，確保自身安全。

台東

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