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宜蘭表揚70名績優基層 80歲「8連霸」里長李永獲殊榮年底拚連任

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
縣政府致贈匾額別具用心，巧妙引用每位獲獎者的名字鑲入祝賀詞，圖為「8連霸」的宜蘭市建業里長李永。圖／縣府提供
縣政府致贈匾額別具用心，巧妙引用每位獲獎者的名字鑲入祝賀詞，圖為「8連霸」的宜蘭市建業里長李永。圖／縣府提供

宜蘭縣政府今天表揚資深、績優村里鄰長暨民政人員，由代理縣長林茂盛頒獎給70位受獎者，其中現年80歲的宜蘭市建業里長李永，深耕基層逾30年、創下「8連霸」傲人紀錄，實屬難得。他受訪時表示，持續以「一生懸命」態度回饋鄉親，年底繼續挑戰第9個任期。

李永里長自民國83年當選第15屆里長以來，至今已連任至第22屆，秉持「不分晝夜、隨傳隨到」的精神，每逢颱風侵襲更徒手扛起倒塌路樹。市長陳美玲稱讚，李永兼任市里長聯誼會副會長，經常自掏腰包濟助困苦、獎勵生育，甚至自費清運廢棄物，親力親為，堪稱「里政典範」。

縣政府致贈匾額別具用心，巧妙引用每位獲獎者的名字鑲入祝賀詞，代理縣長林茂盛感謝基層村里鄰長站在第一線，縣政推展皆仰賴這群基層英雄，扮演政府與民眾之間重要的橋樑。

表揚名單亮眼，榮獲「任滿6屆村里長」的8位基層長青樹，分別是宜蘭市建業里李永、羅東鎮仁德里林啓東、羅東鎮漢民里廖士謀、蘇澳鎮南成里張誠烋、蘇澳鎮朝陽里李順義、員山鄉蓁巷村陳清全、員山鄉內城村朱火金、三星鄉天山村鄭玉寅。

「特優村里長」計有13人獲得殊榮，包含宜蘭市新東里潘富明、宜蘭市梅洲里游西湖、羅東鎮漢民里廖士謀、蘇澳鎮永光里盧育順、壯圍鄉古亭村鄭文展、員山鄉同樂村張正昌、三星鄉員山村林進興和大同鄉樂水村高信正等8人，均已取得「防災士證照」，積極協助地方災防。

連續服務滿20年以上「資深績優村里長」3人，分別為礁溪鄉白雲村陸天賜、礁溪鄉玉田村游新爐及礁溪鄉時潮村顏玉桂，長年奉獻地方。

「資深績優鄰長」37人（其中13位服務達35年以上），現場最年長的是三星鄉集賢村李素梅鄰長（高齡92歲），服務最資深的是三星鄉雙賢村張清光鄰長（服務年資達60年）；另有9位優秀「績優民政人員」同受肯定，無私奉獻精神令人感佩。

縣政府致贈匾額別具用心，巧妙引用每位獲獎者的名字鑲入祝賀詞，圖為「任滿6屆村里長」-蘇澳鎮朝陽里長李順義。圖／縣府提供
縣政府致贈匾額別具用心，巧妙引用每位獲獎者的名字鑲入祝賀詞，圖為「任滿6屆村里長」-蘇澳鎮朝陽里長李順義。圖／縣府提供

宜蘭縣政府今天表揚70位資深、績優村里鄰長暨民政人員，由代理縣長林茂盛頒獎給70位受獎者，各地的縣議員等民意代表也趕來祝賀。圖／縣府提供
宜蘭縣政府今天表揚70位資深、績優村里鄰長暨民政人員，由代理縣長林茂盛頒獎給70位受獎者，各地的縣議員等民意代表也趕來祝賀。圖／縣府提供

縣政府致贈匾額別具用心，巧妙引用每位獲獎者的名字鑲入祝賀詞，圖為「任滿6屆村里長」-羅東鎮漢民里長廖士謀。圖／縣府提供
縣政府致贈匾額別具用心，巧妙引用每位獲獎者的名字鑲入祝賀詞，圖為「任滿6屆村里長」-羅東鎮漢民里長廖士謀。圖／縣府提供

縣政府致贈匾額別具用心，巧妙引用每位獲獎者的名字鑲入祝賀詞，圖為「任滿6屆村里長」-員山鄉內城村長朱火金。圖／縣府提供
縣政府致贈匾額別具用心，巧妙引用每位獲獎者的名字鑲入祝賀詞，圖為「任滿6屆村里長」-員山鄉內城村長朱火金。圖／縣府提供

縣政府致贈匾額別具用心，巧妙引用每位獲獎者的名字鑲入祝賀詞，圖為「任滿6屆村里長」-羅東鎮仁德里長林啓東。圖／縣府提供
縣政府致贈匾額別具用心，巧妙引用每位獲獎者的名字鑲入祝賀詞，圖為「任滿6屆村里長」-羅東鎮仁德里長林啓東。圖／縣府提供

8連霸的宜蘭市建業里長李永，以「一生懸命」態度服務鄉親，里長是他一生不悔的志業。記者戴永華／攝影
8連霸的宜蘭市建業里長李永，以「一生懸命」態度服務鄉親，里長是他一生不悔的志業。記者戴永華／攝影

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