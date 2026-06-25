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台東爸媽省荷包 7月起0至6歲幼兒免健保費

中央社／ 台東縣25日電

台東縣政府提高育兒福利，7月起0歲至6歲幼兒免健保費。台東縣議會今天審議通過預算，凡設籍台東未滿6歲幼兒適用，減輕父母親負擔。

台東縣議會臨時會今天審議通過台東縣政府社會處提送的「未滿6歲嬰幼兒全民健康保險自付保險費補助計畫」3800萬元追加預算。

民進黨籍縣議員黃治維表示大力支持。他說，幼兒家長的年齡層普遍落在18至35歲之間，這群外在環境正值剛出社會、經濟實力最為薄弱的時期，往往養育一名孩子就要花掉大筆薪資。政府的立場應該把新手爸媽的支出當成國家支出，期盼透過這項政策幫助年輕人分擔經濟壓力，達到鼓勵生育的效果。

台東縣社會處說明，未來凡是符合設籍條件的0至6歲幼兒，每個月必須由家長自付的健保保費，都將由縣政府全額代繳。為了簡政便民，新制特別採取「免申請、主動造冊」的貼心模式，由縣府直接與健保署進行投保資料的比對與對接，家長無須東奔西跑。

社會處表示，面對少子化的重大考驗，縣府透過直接減免健保費，並搭配現行的首胎4萬元生育補助，要當新手父母最實質的經濟後盾。

台東 健保費

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