影／台東首創「移動式破碎機」巡迴服務 不再堆成垃圾山

為解決各鄉鎮長年堆積的巨大廢棄物問題，台東縣政府今年首創「移動式破碎機巡迴服務」，目前已完成池上鄉、海端鄉及關山鎮等地作業，近日進駐市區建農掩埋場，協助處理大型家具、廢棄床墊及樹木等巨大廢棄物。縣府表示，透過機具直接開到各鄉鎮服務，不僅大幅提升垃圾減積效率，也有效活化掩埋場空間。

縣長饒慶鈴表示，台東幅員遼闊，各鄉鎮市垃圾處理需求不同，過去因缺乏大型專業設備，巨大廢棄物大多仰賴人工拆解及搬運，不但耗費大量人力與時間，也讓掩埋場面臨長期堆置壓力。此次縣府突破以往定點處理模式，改採「機具巡迴、在地支援」方式，協助地方公所就近處理巨大廢棄物，減輕基層人力與財政負擔。

她指出，縣府持續以慢經濟及循環永續為施政方向，透過導入創新設備與管理機制，逐步建立符合在地需求的環境治理模式，提升整體垃圾處理效率。

市長陳銘風表示，透過縣府巡迴式破碎機服務，直接在掩埋場進行破碎減積作業，大幅提升去化效率，也讓清潔隊能將更多人力投入環境清潔工作。

環保局指出，由於各鄉鎮巨大廢棄物分散，若集中運送處理不僅成本高，也耗費時間，因此改變思維，採取巡迴服務模式，主動將設備開往各地協助處理，不僅有效解決長期堆置問題，也能降低因垃圾堆積衍生的病媒蚊、蟲鼠及環境衛生風險。

環保局也提醒民眾，若有大型家具、彈簧床墊或其他巨大垃圾需要清運，應向所在地清潔隊預約收運，切勿任意棄置於路旁、空地或山區，以免觸法並影響環境衛生。未來將持續與各鄉鎮市公所合作，提升廢棄物處理量能，共同打造乾淨宜居的生活環境。