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萬里溪堰塞湖警戒撤208人！花蓮應變中心「二級開設」箭瑛大橋河床先清疏
花蓮萬里溪堰塞湖48小時內可能溢流潰決，花蓮縣府災害應變中心二級開設，相關局處都動起來，協助鄉鎮公所完成收容處所整備，啟動預防性撤離。縣管的箭瑛大橋河床有淤積情形，縣府已請廠商進駐清疏。
花蓮縣災害應變中心上午9時二級開設，由代理祕書長饒忠主持第一次災害應變中心會議，將於萬榮國中成立救災前進指揮站。
縣府表示，經鳳林、萬榮兩鄉鎮公所調查，下游警戒區域涵蓋萬榮鄉萬榮村，鳳林鎮森榮里、長橋里、鳳信里、山興里等地區，保全戶共72戶208人，其中萬榮鄉23戶92人，鳳林鎮49戶、116人。
兩鄉鎮公所陸續啟動預防性撤離，行動不便者由衛生局、社會處協助，社會處也督導公所今天中午前完成收容處所整備，包含預置福慧床與民生物資，並租借行動沐浴間。
因應可能升級為紅色警戒，警察局及消防局已整備宣導車輛及人力，各消防分隊救生動力艇也在待命，後備指揮部也預置兵力在鳳林及萬榮，隨時支援相關工作。
縣府建設處表示，箭瑛大橋位於警戒範圍內，河床有淤積情形，已請開口契約廠商進駐清疏；全縣共7142片擋水板，其中鳳林及萬榮兩公所各有560片，由公所依保全戶評估配置，若不足可由壽豐鄉或吉安鄉調用。
縣府也提醒民眾預做準備，檢查避難包備妥所需物資，做好撤離準備，非必要請勿靠近河川區域。
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