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花蓮堰塞湖黃色警戒撤逾200人 公路局不排除預警性封橋

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
林業保育署花蓮分署根據中央氣象署天氣預報，今早8時發布花蓮萬里溪堰塞湖黃色警戒。圖／林保署花蓮分署提供
林業保育署花蓮分署根據中央氣象署天氣預報，今早8時發布花蓮萬里溪堰塞湖黃色警戒。圖／林保署花蓮分署提供

林業保育署花蓮分署根據中央氣象署天氣預報，今早8時發布花蓮萬里溪堰塞湖黃色警戒，下游萬榮鄉、鳳林鎮兩公所已啟動預防性撤離工作，預估7村里208名保全戶將撤離。交通部公路局表示，後續如升級發布紅色警戒，不排除於萬里溪橋南北二端實施預警性封橋。

公路局表示，配合林保署萬里溪堰塞湖黃色警戒今早8時發佈通知，公路局東區養護工程分局及花蓮工務段同步成立應變中心，並動員廠商進駐台9線萬里溪橋兩端，後續如升級發布紅色警戒，不排除於萬里溪橋南北二端實施預警性封橋，以因應洪水暴漲時影響用路人行車。

公路局指出，公路單位已規畫如發布紅色警戒時，替代路線如下：

一、 南下車輛(由花蓮市往光復、瑞穗、玉里及台東方向)：

1. 台9線花蓮市中正路→台11線0k南埔加油站→台11線花蓮大橋→台11線豐濱→台11甲光豐公路→台9線花東公路→瑞穗、玉里、光復、鳳林。

2. 台9線花蓮市中正路→台11線0k南埔加油站→台11線花蓮大橋→台11線海岸公路→台11線寧埔→台30線玉長公路→台9線花東公路往玉里、富里。

3. 台9線花蓮市中正路→台11線0k南埔加油站→台11線花蓮大橋→台11線海岸公路→台東。

二、 南下車輛(由壽豐往光復、瑞穗、玉里、台東方向)：

1. 台9線壽豐鄉中山路一段→台9線與台11丙線路口(新豐平大橋北端)→左轉台11丙線→右轉台11線花蓮大橋→台11線豐濱→台11甲光豐公路→台9線花東公路→光復、瑞穗、鳳林。

2. 台9線壽豐鄉中山路一段→台9線與台11丙線路口(新豐平大橋北端)→左轉台11丙線18.3k→台11丙線0k→右轉台11線花蓮大橋→台11線海岸公路→台11線寧埔→台30線玉長公路→台9線花東公路→玉里、富里。

3. 台9線壽豐鄉中山路一段→台9線與台11丙線路口→左轉台11丙線18.3k→台11丙線0k→右轉台11線花蓮大橋→台11線海岸公路→台東。

三、 北上車輛(由玉里、瑞穗往光復、花蓮市方向)：

1. 玉里、瑞穗、光復、鳳林→台9線花東公路→光復→台11甲光豐公路→左轉台11線海岸公路→台11線花蓮大橋→花蓮市。

四、 北上車輛(由台東、玉里往光復、花蓮方向)：

1. 台東→台11線海岸公路→台11線花蓮大橋→花蓮市。

2. 台東→台9線安通→右轉台30線玉長公路→左轉台11線海岸公路→台11線花蓮大橋→花蓮市。

公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路；並請用路人持續注意道路管制訊息並預先規畫行程及相關應變措施，颱風過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需俟災情規模而定，請用路人提前因應規畫避免受困滯留。

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