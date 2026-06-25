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花蓮萬里溪堰塞湖48小時內恐潰決！下游「林田山」午後休園

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
因應堰塞湖黃色警報，花蓮林田山林業文化園區今天中午起預防性休園。本報資料照片
因應堰塞湖黃色警報，花蓮林田山林業文化園區今天中午起預防性休園。本報資料照片

林業保育署今天上午針對萬里溪堰塞湖發布黃色警戒，48小時內可能溢流潰決。林保署花蓮分署宣布，下游的林田山林業文化園區，中午12時起預警性休園，公路單位已進駐萬里溪橋，若升級紅色警戒不排除實施預警性封橋。

花蓮分署表示，為妥善保存園區珍貴林業文化資產及歷史文物，今天中午12時起預警性休園，休園期間先辦理文物移置與保全作業，同時也完成防洪、防災整備，降低若發生災害帶來的損失，後續將視安全評估結果再行公告開園時間。

配合林保署今早8時發布黃色警戒，公路局東區養護工程分局及花蓮工務段同步成立應變中心，並動員廠商進駐台9線萬里溪橋兩端，若進一步升級紅色警戒，不排除實施預警性封橋，以因應洪水暴漲時影響用路人行車。

東分局也已規畫紅色警戒時的替代道路，南下車輛（由花蓮市往光復、瑞穗、玉里及台東方向）可改走台11線花蓮大橋，再轉光豐公路或玉長公路到花蓮中、南區，或沿台11線海岸公路到台東。

南下車輛（由壽豐往光復、瑞穗、玉里、台東方向），可沿新豐平大橋北端轉台11丙線，再轉台11線花蓮大橋南下。

北上車輛（玉里、瑞穗往光復、花蓮市方向）可沿玉長公路或光豐公路轉台11線海岸公路北上。

林保署花蓮分署今天針對萬里溪堰塞湖發布黃色警戒，並發出細胞簡訊通知在地民眾避難撤離。記者王燕華／翻攝
林保署花蓮分署今天針對萬里溪堰塞湖發布黃色警戒，並發出細胞簡訊通知在地民眾避難撤離。記者王燕華／翻攝

因應堰塞湖黃色警報，花蓮林田山林業文化園區今天中午起預防性休園。圖／林業署花蓮分署提供
因應堰塞湖黃色警報，花蓮林田山林業文化園區今天中午起預防性休園。圖／林業署花蓮分署提供

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