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48小時內恐溢流！花蓮萬里溪堰塞湖黃色警戒 2鄉鎮預防撤離208人

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
林保署花蓮分署昨再度空拍萬里溪堰塞湖，蓄水量約增至84萬噸。圖／林保署花蓮分署提供
林保署花蓮分署昨再度空拍萬里溪堰塞湖，蓄水量約增至84萬噸。圖／林保署花蓮分署提供

林業保育署花蓮分署根據中央氣象署天氣預報，今天上午8時發布花蓮萬里溪堰塞湖黃色警戒，下游萬榮鄉、鳳林鎮兩公所已啟動預防性撤離工作，預估7村里208名保全戶將撤離。

林業署花蓮分署長黃群策說，今早再度出動航拍，萬里溪堰塞湖庫容量如同前兩天一樣，每天穩定增加20萬噸。不過，昨天中央地方跨單位召開工作會議，其中討論警戒值，預估累積雨量若超過55毫米就有溢流風險。

他說，今天凌晨5時30分中央氣象署預估，累積雨量可能達72.5毫米，遠超過警戒值，估算若降雨，可能在48小時內萬里溪堰塞湖可能蓄滿，因此今天上午8時發布警戒值表與黃色警戒，同時也發布至少兩波的CBS細胞簡訊。花蓮縣災害應變中心已提升為二級開設。

萬里溪堰塞湖警戒與疏散範圍包含萬榮鄉萬榮村、明利村，及鳳林鎮森榮里、長橋里、山興里、鳳信里、大榮里等7村里。其中鳳林鎮共撤離48戶116人，其中25人依親、79人到收容所、垂直避難12人；萬榮鄉公所預計撤離23戶92人，其中依親40人、收容52人，包含3名臥床民眾。

花蓮縣萬榮鄉長梁光明說，上午10時起已啟動預防性撤離，收容所設在明利國小活動中心；鳳林鎮公所正調撥相關物資，國軍也會進駐支援，預計下午1時30分進行預防性撤離，收容所設在林田山中山堂，鳳林樂活會館兩處，另規畫鎮立幼兒園作為備用收容所。

林保署花蓮分署昨再度空拍萬里溪堰塞湖，蓄水量約增至84萬噸。圖／林保署花蓮分署提供
林保署花蓮分署昨再度空拍萬里溪堰塞湖，蓄水量約增至84萬噸。圖／林保署花蓮分署提供

堰塞湖 花蓮 雨量

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