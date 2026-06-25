堰塞湖防潰決 鳳林、萬榮估撤208人

花蓮萬里溪上游堰塞湖預估有潰決風險，林保署花蓮分署空拍觀測蓄水量日增近二十萬噸，昨已達八十四萬噸。花蓮分署昨再邀相關單位開會討論，以壩頂海拔高度一○八○公尺為黃、紅警戒發布標準，今天將空勘評估投放水位計加強即時監測；下游兩鄉鎮估撤二○八人。

林保署委託陽明交大防災團隊監測，萬里溪堰塞湖最大蓄水量約四二○萬噸；山壁持續崩塌，推估最高蓄水量可能達六百萬噸，匡列警戒區域涵蓋萬榮鄉萬榮、明利村和鳳林鎮森榮、長橋、鳳信、山興、大榮七村里。

六月廿一日花蓮萬里溪上游發現堰塞湖，林保署花蓮分署持續航拍監測。若無降雨估計十到廿天內有潰決風險，但米克拉颱風外圍環流預估會帶來雨勢，恐提早發生。花蓮分署長黃群策說，以四十八、廿四小時後水位達一○八○公尺發布黃、紅警戒。

鳳林、萬榮兩鄉鎮連日匡列須撤離家戶，鳳林鎮共四十八戶一一六人，其中廿五人依親、七十九人到收容所、垂直避難十二人；萬榮鄉公所收容處所設在明利國小活動中心，預計撤離廿三戶九十二人，其中依親四十人、收容五十二人，包含三名臥床者。鄉長梁光明說，若持續降豪大雨，會預警性封閉西寶大橋。

花蓮縣府線上出席應變會議並表示，受米克拉颱風外圍環流影響，廿五日起一連三天都可能降雨，須注意潰決風險，已請鳳林、萬榮公所盡早提出需求，完成防災整備；會中也與中央達成共識，紅色警戒時將發布海嘯警報。