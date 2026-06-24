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宜蘭奉祀12年開漳聖王鬍子變長了？ 50年老師傅專業解答

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭市三清宮近日請專業師傅修復開漳聖王神像，意外發現神像鬍子變長了。圖／三清宮提供
宜蘭市三清宮近日請專業師傅修復開漳聖王神像，意外發現神像鬍子變長了。圖／三清宮提供

宜蘭市三清宮近日請來修復師為廟內奉祀的神尊整修，信徒意外發現開漳聖王神像原本鬍鬚及胸，竟有數撮變長甚至垂到腳踝；修復師釋疑，是因早年匠師的技法是將鬍鬚反折塞進神像下巴孔洞，時間久後滑落外露，才有「鬍子變長了」的錯覺。

三清宮鎮殿主神開漳聖王安座約12年，臉部出現龜裂痕跡，廟方專程請來專業修復師處理，請下神桌脫除外袍赫然發現，本來約15公分的鬍子竟然變長了，甚至有一撮長了近20公分，已經接近腳踝，讓信徒嘖嘖稱奇。

協助修復的曾姓老師傅今天說明「神像長鬍子」的原因，他表示，早年匠師會將鬍鬚反折，塞進神像下巴一個木製孔洞，目的是固定毛髮。但時間久了，毛髮因重力拉扯，加上木製的神像因溫濕度起變化，會產生小縫隙，鬍子外露，才讓人以為變長了，其實是一場美麗的誤會。

三清宮主委黃進洋表示，開漳聖王長年庇佑地方，這次除了修復神尊臉部的裂痕，一併換裝鬍鬚與神袍，預計一周內就會完成，舊的鬍鬚則會依傳統科儀妥善處理。

宜蘭市三清宮主委黃進洋（左）與專業的神像修復師曾師傅解釋「神明鬍子變長」的原因。圖／民眾提供
宜蘭市三清宮主委黃進洋（左）與專業的神像修復師曾師傅解釋「神明鬍子變長」的原因。圖／民眾提供

宜蘭市三清宮近日請專業師傅修復開漳聖王神像，神袍也脫下清洗曬乾。圖／民眾提供
宜蘭市三清宮近日請專業師傅修復開漳聖王神像，神袍也脫下清洗曬乾。圖／民眾提供

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