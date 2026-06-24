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花蓮萬里溪堰塞湖有潰決風險 下游兩鄉鎮將撤200人

聯合報／ 記者王思慧王燕華／花蓮即時報導
花蓮萬里溪上游新形成堰塞湖，林保署評估10到20天內蓄滿溢流。圖／林保署提供
花蓮萬里溪上游新形成堰塞湖，林保署評估10到20天內蓄滿溢流。圖／林保署提供

花蓮萬里溪上游發現堰塞湖，林保署花蓮分署持續空拍觀測，蓄水量日增約20萬噸，今天已達84萬噸，估算10到20天內有潰決風險。花蓮分署今天再邀相關單位開會討論，以壩頂海拔高度1080公尺為黃、紅警戒發布標準，明天將空勘評估投放水位計加強即時監測；下游兩鄉鎮估撤208人。

林保署模擬顯示，潰決時水位可能超過下游堤防高度，河道兩側住家有風險，匡列警戒區域涵蓋萬榮鄉萬榮村，鳳林鎮森榮里、長橋里、鳳信里、山興里等地區，包含台鐵橋梁、台9線萬里溪橋、西寶大橋等公共設施。

6/21花蓮萬里溪上游發現堰塞湖，林保署花蓮分署持續航拍監測。蓄水量日增約20萬噸，今天已達84萬噸，若無降雨估計10到20天內有潰決風險。花蓮分署今天再邀相關單位開會討論，以48、24小時後水位達1080公尺為黃、紅警戒發布標準。

鳳林、萬榮兩鄉鎮連日盤點匡列須撤離家戶，鳳林鎮共48戶116人，其中25人依親、79人到收容所、垂直避難12人；萬榮鄉公所收容處所設在明利國小活動中心，預計撤離23戶92人，其中依親40人、收容52人，包含3名臥床民眾；鄉長梁光明說，若持續降下豪大雨，會預警性封閉西寶大橋。

林保署委託陽明交大防災團隊監測，萬里溪堰塞湖壩高約108公尺、長約832公尺、寬約263公尺，最大蓄水量約420萬噸。因山壁持續崩塌，推估最高蓄水量可能達600萬噸。

花蓮分署長黃群策說，萬里溪堰塞湖每天增加約20萬噸庫容量，若下雨會加速。今天再邀相關單位討論警戒標準，一旦未來48小時後達1080公尺就發黃色警戒、或24小時後達1080公尺就發紅色警戒。

花蓮縣政府今天線上出席應變會議，縣府表示，氣象預報米克拉颱風已減弱為中颱，但受颱風外圍環流影響，25日起一連3天都可能降雨，仍須注意潰決風險，已請鳳林及萬榮公所盡早提出需求，完成防災整備，今天會中也與中央達成共識，紅色警戒時將發布海嘯警報。

林保署因應花蓮萬里溪堰塞湖，今天再度邀集相關單位開會討論各項應變措施。圖／花蓮縣政府提供
林保署因應花蓮萬里溪堰塞湖，今天再度邀集相關單位開會討論各項應變措施。圖／花蓮縣政府提供

堰塞湖 花蓮 萬榮

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