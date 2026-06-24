花蓮瑞穗鄉普發3000元振興禮金 發放時間地點出爐

花蓮近年接連受到地震、颱風等天然災害衝擊，地方產業與民生經濟承受不小壓力。瑞穗鄉公所今天宣布，將於7月27日至8月25日發放每人3000元振興經濟暨關懷禮金，希望減輕鄉親生活負擔，同時刺激在地消費，活絡地方經濟。

瑞穗鄉長吳萬德表示，近年物價持續攀升，民眾生活成本增加，不少家庭面臨經濟壓力，因此規畫發放3000元振興經濟暨關懷禮金，並於今年5月獲鄉民代表會支持通過相關自治條例，希望透過實質補助照顧鄉親生活，也藉由消費帶動商圈、市場及各行業發展，促進地方經濟循環。

鄉公所指出，符合資格的鄉民可於7月27日至8月25日期間，每日上午9時至下午5時前往指定據點領取禮金，中午12時至1時暫停服務；除鄉公所設置發放站外，各村辦公處也將於公告時段提供發放服務，方便民眾就近辦理。

領取時須攜帶本人身分證正本及印章，若委託他人代領，需備妥委託書、受託人身分證正本及印章，未成年人或受監護宣告者，則由法定代理人代領，並檢附相關證明文件及戶籍資料。

鄉公所提醒，鄉親可事先確認通知單所載領取時間與地點，並備妥相關證件，以利發放作業順利進行，避免久候。

近年花蓮各地因天災頻傳，為協助居民恢復生活及提振地方經濟，除了瑞穗鄉，還包括光復鄉、富里鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、秀林鄉及萬榮鄉等7鄉鎮，均已陸續發放或規畫發放振興金，其中受洪災影響較大的光復鄉，每人發放1萬元，為目前縣內金額最高，其餘鄉鎮發放額度多介於2000元至3000元之間。