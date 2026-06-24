快訊

周勝考前妻幫兒拉票遭公車撞斃 檢警相驗確認創傷性休克亡

明起變天！雙颱共舞牽引鋒面南下 西南部下到「紫爆」雨炸全台

「1774」不吉利？外資賣超史上最猛 0050遭捲款、台積電也難逃

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮瑞穗鄉普發3000元振興禮金 發放時間地點出爐

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮瑞穗鄉公所今天宣布，將於7月27日至8月25日發放每人3000元振興經濟暨關懷禮金。圖／瑞穗鄉公所提供
花蓮瑞穗鄉公所今天宣布，將於7月27日至8月25日發放每人3000元振興經濟暨關懷禮金。圖／瑞穗鄉公所提供

花蓮近年接連受到地震、颱風等天然災害衝擊，地方產業與民生經濟承受不小壓力。瑞穗鄉公所今天宣布，將於7月27日至8月25日發放每人3000元振興經濟暨關懷禮金，希望減輕鄉親生活負擔，同時刺激在地消費，活絡地方經濟。

瑞穗鄉長吳萬德表示，近年物價持續攀升，民眾生活成本增加，不少家庭面臨經濟壓力，因此規畫發放3000元振興經濟暨關懷禮金，並於今年5月獲鄉民代表會支持通過相關自治條例，希望透過實質補助照顧鄉親生活，也藉由消費帶動商圈、市場及各行業發展，促進地方經濟循環。

鄉公所指出，符合資格的鄉民可於7月27日至8月25日期間，每日上午9時至下午5時前往指定據點領取禮金，中午12時至1時暫停服務；除鄉公所設置發放站外，各村辦公處也將於公告時段提供發放服務，方便民眾就近辦理。

領取時須攜帶本人身分證正本及印章，若委託他人代領，需備妥委託書、受託人身分證正本及印章，未成年人或受監護宣告者，則由法定代理人代領，並檢附相關證明文件及戶籍資料。

鄉公所提醒，鄉親可事先確認通知單所載領取時間與地點，並備妥相關證件，以利發放作業順利進行，避免久候。

近年花蓮各地因天災頻傳，為協助居民恢復生活及提振地方經濟，除了瑞穗鄉，還包括光復鄉、富里鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、秀林鄉及萬榮鄉等7鄉鎮，均已陸續發放或規畫發放振興金，其中受洪災影響較大的光復鄉，每人發放1萬元，為目前縣內金額最高，其餘鄉鎮發放額度多介於2000元至3000元之間。

花蓮瑞穗鄉公所今天宣布，將於7月27日至8月25日發放每人3000元振興經濟暨關懷禮金。圖／瑞穗鄉公所提供
花蓮瑞穗鄉公所今天宣布，將於7月27日至8月25日發放每人3000元振興經濟暨關懷禮金。圖／瑞穗鄉公所提供

花蓮

延伸閱讀

整理包／苗栗鄉民注意！銅鑼鄉普發8500元限時8天領取 資格、方式一次看

2026最新！全台「兒童生日禮金」哪些鄉鎮有？這幾區家長快申請 最高總金額12萬元

邀請全民加入零錢超人行列！一粒麥子基金會攜手7-ELEVEN 關懷花東長輩餐食照顧

普發現金吸人口移入影響議員席次 竹東議員告關西鎮長涉期約賄選

相關新聞

宜蘭奉祀12年開漳聖王鬍子變長了？ 50年老師傅專業解答

宜蘭市三清宮近日請來修復師為廟內奉祀的神尊整修，信徒意外發現開漳聖王神像原本鬍鬚及胸，竟有數撮變長甚至垂到腳踝；修復師釋疑，是因早年匠師的技法是將鬍鬚反折塞進神像下巴孔洞，時間久後滑落外露，才有「鬍子變長了」的錯覺。

花蓮萬里溪堰塞湖有潰決風險 下游兩鄉鎮將撤200人

花蓮萬里溪上游發現堰塞湖，林保署花蓮分署持續空拍觀測，蓄水量日增約20萬噸，今天已達84萬噸，估算10到20天內有潰決風險。花蓮分署今天再邀相關單位開會討論，以壩頂海拔高度1080公尺為黃、紅警戒發布標準，明天將空勘評估投放水位計加強即時監測；下游兩鄉鎮估撤208人。

瑞穗鄉普發3000元振興禮金 發放時間地點出爐

花蓮近年接連受到地震、颱風等天然災害衝擊，地方產業與民生經濟承受不小壓力。瑞穗鄉公所今天宣布，將於7月27日至8月25日發放每人3000元振興經濟暨關懷禮金，希望減輕鄉親生活負擔，同時刺激在地消費，活絡地方經濟。

基隆通明街山坡崩塌毀車 颱風將至林沛祥協調中央處置防再崩

基隆市中山區通明街19日因豪雨造成土石崩落壓毀民宅及汽車，附近居民擔心颱風將至再次大雨有崩塌危機，現場牽涉中央單位土地。立委林沛祥今會同集基隆市政府、農業部林業及自然保育署及台灣電力公司等相關單位協調，針對邊坡安全、危樹修剪及後續搶修作業研議，要求各單位加速處理進度，防止二次災害。

未獲提名 魏嘉彥：感到遺憾

花蓮市長魏嘉彥已完成國民黨內登記爭取連任，但花蓮縣黨部日前通知，不提名他代表國民黨參選下屆花蓮市長，僅同意報備參選。魏嘉彥昨表示，對此結果感到遺憾且難以理解，不排除採取法律行動。縣黨部指出，因涉及檢舉案，依規定處理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。