基隆通明街山坡崩塌毀車 立委林沛祥協調中央處置防再崩

基隆市中山區通明街19日因豪雨造成土石崩落壓毀民宅及汽車，附近居民擔心颱風將至再次大雨有崩塌危機，現場牽涉中央單位土地。立委林沛祥今會同集基隆市政府、農業部林業及自然保育署及台灣電力公司等相關單位協調，針對邊坡安全、危樹修剪及後續搶修作業研議，要求各單位加速處理進度，防止二次災害。

會中達成共識，考量近期天候不穩及颱風季即將來臨，原訂7月底辦理的危險樹木修剪作業將提前辦理，由農業部林業及自然保育署儘速安排施工，台電也將配合停電及相關安全措施規劃，希望儘速完成危樹處理及邊坡穩定作業，降低二次崩塌風險。

中山區公所指出，19日上午發生土石崩落，造成民宅受損，所幸當時屋內無人，未造成人員傷亡，區公所先行進行樹木清除及初步搶災作業，並於日前邀集相關單位現場會勘，確認後續處理方向。國民黨基隆市黨部發言人林祐德也到場關心災後復原情形。

會勘結果指出，現場除土石崩落區域外，邊坡上方仍有樹根裸露及大型樹木生長過於茂密等情形，若持續遭逢豪雨，恐有再次崩塌風險。由於危樹鄰近台電供電線路，施工前須先完成停電及安全防護措施規畫。台電表示，將全力配合相關工程需求，只要確認施工範圍及停電影響區域後，即可配合辦理停電作業。

農業部林業及自然保育署表示，已完成相關採購程序，施工廠商及機具均已就緒，待現場施工條件確認後即可進場辦理危樹修剪作業。會後，各單位也前往現場再次確認施工範圍、停電區域及交通維持等配套措施，希望儘速完成相關準備工作。

林沛祥表示，近期颱風季來臨，未來仍有強降雨的可能，相關防災工作必須與時間賽跑，今天整合各單位資源，排除行政程序上的障礙，加速推動後續搶修工作，應把能做的預防工作提前完成，會持續追蹤辦理，督促各單位落實改善措施，保障居民安全。

基隆通明街山坡崩塌毀車，颱風將至林沛祥協調中央處置防再崩。圖／林沛祥辦公室提供