快訊

競選看板臉部被挖走！「藝術家」法男犯案原因曝 美女議員哭笑不得

西西里咖啡其實超肥？營養師揭真相 這3款看似健康卻害血糖飆

改善要等一年半…高鐵自由座旅客湧入對號車廂掀民怨 鐵道局要動了

聽新聞
0:00 / 0:00

人口消長牽動選戰版圖 台東3鄉部分鄉代席次調整

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣選舉委員會24日完成下屆鄉鎮市民代表選區席次審議，部分鄉鎮因人口變化調整席次。記者尤聰光／攝影
台東縣選舉委員會24日完成下屆鄉鎮市民代表選區席次審議，部分鄉鎮因人口變化調整席次。記者尤聰光／攝影

台東縣選舉委員會今天召開委員會議，完成下屆鄉鎮市民代表選區及應選席次審議作業。因人口增減變化，太麻里鄉、延平鄉及達仁鄉部分選區席次將有所調整，其餘鄉鎮市民代表選區則維持現行席次不變。

台東縣地方公職人員五合一選舉預定於11月28日舉行投票。縣選委會表示，依據公職人員選舉罷免法規定，選舉名額以投票月份前第六個月月底的戶籍人口數作為計算基準，因此本次席次配置是依今年5月底戶籍人口統計結果進行設算。

經委員會審議通過後，太麻里鄉第1選區應選代表席次由3席減為2席，第2選區則由3席增加至4席；延平鄉第1選區由4席減為3席，第3選區則由1席增為2席；達仁鄉第1選區由2席減為1席，第3選區則由3席增加至4席。

此次席次調整反映各選區人口結構變化，也意味著未來地方選舉競爭態勢可能出現改變，對有意投入鄉民代表選舉者而言，將影響選戰布局與選票分配策略。

至於外界關注的縣議員席次部分，縣選委會指出，依目前初步核算結果，下屆縣議員各選區應選席次與本屆相同，未有增減變化，但最終結果仍須以中央選舉委員會公告為準。

此外，去年修正通過的地方制度法第33條，將地方民意代表性別保障制度由現行「四分之一婦女保障名額」，調整為「三分之一任一性別保障原則」，引起外界討論。不過選委會說明，該制度將自119年地方選舉開始適用，因此明年選舉仍依現行制度辦理。

縣選委會也提醒，凡年滿20歲，並在該選舉區繼續居住滿4個月以上者，即具備投票資格。本次地方公職人員選舉公告預計於8月20日發布，屆時將公布選舉種類、應選名額、選區劃分及投票時間等相關資訊。

投票 台東

延伸閱讀

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

藍營彰化温家3女將撞民眾黨提名人 縣主委温宗諭陷角色衝突

竹市藍營議員提名惹議？ 黨部澄清：採不記名投票、無循私

民進黨7/19全代會 中執委中常委改選6/26前領表登記

相關新聞

蔡育輝提案協進橋用已故議員命名「世賢橋」 黃偉哲回應了

台南市白河區虎山里對外聯絡要道「協進橋」因橋面狹窄，長期形成交通瓶頸，市府斥資1276萬餘元辦理改建拓寬工程，今年3月完工通車。市議員蔡育輝認為，已故前台南市議員張世賢生前多次在議會提案及質詢爭取改善，建議將橋名更改為「世賢橋」以茲紀念；市長黃偉哲則表示，以議員姓名作為橋名並不適宜，但同意在橋旁設置解說牌，說明張世賢爭取改建的過程與貢獻。

新北工務局盤點成果 拆49座陸橋、完成702件災後復建

新北市工務局今天在市政會議以「質造新北．築基未來」為題進行專題報告，從路平、人本、防救災及科技管理4大面向盤點近年建設成果。新北市長侯友宜表示，工務局肩負道路養護、人本環境及重大建設推動重任，是市政建設的重要執行團隊

疏解南科通勤壓力 北外環聯絡道月底全線通車

台南市都會區北外環道路工程持續推進，但從北外環進入南科園區的路段，尖峰期間依舊常塞車，市府為此新闢北外環銜接樹谷園區聯絡道，北起樹谷大道與南一三四線路口、南接北外環第三期平面道路，三月已開放部分路段，預計本月底全線通車。

敬老加碼 盧秀燕：計程車單趟補助100點

台中市長盧秀燕昨宣布，十月一日起調升敬老愛心卡計程車單趟補助，從八十五點提升到一百點，初估五十四萬人受惠；另好孕專車從每趟兩百增至兩百五十元，總趟次從卅增到四十次，預估有一萬人受惠。加碼後，福利額度居六都最高，初估預算共約十三億三千多萬元。

桃竹市政交流 用科技拚城市治理

桃園市長張善政、新竹市長高虹安昨分率市府團隊在桃市府進行市政交流，針對婦幼與智慧治理等市政議題交換意見。張善政說，桃園與新竹同為以科技為導向發展的城市，期盼兩市攜手打造科技帶動市政的新模式，高虹安也期許各局處長對接，深化桃竹苗生活圈合作。

卓揆允諾救助但遲等不到辦法公告…雲林農無奈賤賣花生「災害莢」

日前連續降雨導致落花生受損，農業部針對雲林、彰化落花生啟動天然災害現金救助，行政院長卓榮泰十八日也宣布專案補助發芽、破損等「災害莢」，但至今未公告辦法；由於花生儲存不易，雲林縣不少農民擔心拖延將造成更大損失，只能選擇忍痛賤賣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。