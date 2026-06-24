人口消長牽動選戰版圖 台東3鄉部分鄉代席次調整

台東縣選舉委員會今天召開委員會議，完成下屆鄉鎮市民代表選區及應選席次審議作業。因人口增減變化，太麻里鄉、延平鄉及達仁鄉部分選區席次將有所調整，其餘鄉鎮市民代表選區則維持現行席次不變。

台東縣地方公職人員五合一選舉預定於11月28日舉行投票。縣選委會表示，依據公職人員選舉罷免法規定，選舉名額以投票月份前第六個月月底的戶籍人口數作為計算基準，因此本次席次配置是依今年5月底戶籍人口統計結果進行設算。

經委員會審議通過後，太麻里鄉第1選區應選代表席次由3席減為2席，第2選區則由3席增加至4席；延平鄉第1選區由4席減為3席，第3選區則由1席增為2席；達仁鄉第1選區由2席減為1席，第3選區則由3席增加至4席。

此次席次調整反映各選區人口結構變化，也意味著未來地方選舉競爭態勢可能出現改變，對有意投入鄉民代表選舉者而言，將影響選戰布局與選票分配策略。

至於外界關注的縣議員席次部分，縣選委會指出，依目前初步核算結果，下屆縣議員各選區應選席次與本屆相同，未有增減變化，但最終結果仍須以中央選舉委員會公告為準。

此外，去年修正通過的地方制度法第33條，將地方民意代表性別保障制度由現行「四分之一婦女保障名額」，調整為「三分之一任一性別保障原則」，引起外界討論。不過選委會說明，該制度將自119年地方選舉開始適用，因此明年選舉仍依現行制度辦理。

縣選委會也提醒，凡年滿20歲，並在該選舉區繼續居住滿4個月以上者，即具備投票資格。本次地方公職人員選舉公告預計於8月20日發布，屆時將公布選舉種類、應選名額、選區劃分及投票時間等相關資訊。