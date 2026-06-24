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台東環池Pump Track輪狀車賽道 7月3日搶先開放極限運動

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴今前往視察極限運動公園工程進度，宣布Pump Track輪狀車賽道將於7月3日率先開放體驗。圖／台東縣政府提供
台東縣長饒慶鈴今前往視察極限運動公園工程進度，宣布Pump Track輪狀車賽道將於7月3日率先開放體驗。圖／台東縣政府提供

台東極限運動建設再向前邁進一步。縣長饒慶鈴今前往視察「台東極限運動公園新建工程」，宣布園區內最受矚目的Pump Track輪狀車賽道，將配合台東博覽會於7月3日率先開放民眾體驗，其餘滑板場及景觀設施則預計於今年底全面完工，未來將成為台東新的運動地標。

饒慶鈴表示，極限運動近年來在全球持續受到年輕族群喜愛，滑板更已成為奧運正式競賽項目。縣府希望透過完善的場地建設，提供在地青少年及運動愛好者更優質的練習空間，也讓台東成為推廣極限運動的重要城市。

其中最受矚目的Pump Track輪狀車賽道，全長約485公尺，以波浪起伏與連續彎道設計為特色，騎乘者不需持續踩踏，即可透過身體律動與重心轉移產生前進動力。賽道保留原有樹木與景觀池設計，打造全國首創的「環池Pump Track」路線，兼具運動挑戰與自然景觀特色。

縣府表示，台東極限運動公園總經費9400萬元，園區規畫包括Pump Track輪狀車賽道、滑板場、Mini Ramp滑板與極限直排輪練習區、街舞涼亭等多元設施，並串聯縣立體育場及即將完工的全民運動館與青少年福利服務中心，打造完整運動休閒廊帶。

饒慶鈴表示，未來極限運動公園將是一處適合各年齡層使用的運動空間，從幼童滑步車、青少年滑板與BMX，到一般民眾休閒騎乘，都能在園區找到適合自己的運動方式，讓極限運動逐漸融入台東民眾的日常生活。

全台首創環池Pump Track路線結合景觀池與綠樹環境，兼具運動功能與休閒景觀。圖／台東縣政府提供
全台首創環池Pump Track路線結合景觀池與綠樹環境，兼具運動功能與休閒景觀。圖／台東縣政府提供

台東 運動 饒慶鈴

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