未獲提名 魏嘉彥：感到遺憾

花蓮市長魏嘉彥已完成國民黨內登記爭取連任，但花蓮縣黨部日前通知，不提名他代表國民黨參選下屆花蓮市長，僅同意報備參選。魏嘉彥昨表示，對此結果感到遺憾且難以理解，不排除採取法律行動。縣黨部指出，因涉及檢舉案，依規定處理。

國民黨徵召吉安鄉長游淑貞投入下屆花蓮縣長選舉，無黨籍縣議員魏嘉賢也宣布參選縣長，由於魏嘉賢為魏嘉彥胞兄，成為此次提名爭議的關注焦點。

魏嘉彥說，自己身為現任市長及國民黨中央委員，依規定完成黨內登記程序，且登記期間並無其他黨員角逐市長提名，按照過往慣例，應有機會獲得提名或徵召參選，因此對縣黨部最終決定感到相當失落，希望黨部提出具體理由與依據，向支持者說明。

魏嘉彥表示，黨內針對親屬參選等特殊情形有相關規範及報備機制，自己與魏嘉賢情況是否適用相關條文，應由黨中央統一認定，而非直接影響提名資格；自己尊重黨內決策，也無意與黨部對抗，但相關程序應符合制度精神與公平原則。

國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮回應，黨部近期接獲多件檢舉，內容涉及魏嘉彥公開力挺非國民黨籍縣長參選人魏嘉賢，以及赴宜蘭參與發送競選宣傳品等活動，將依規定處理。