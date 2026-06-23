光復洪災陰影還在...萬里溪堰塞湖讓居民繃緊神經 隨時準備撤離

花蓮縣萬里溪上游新形成堰塞湖，雖然目前尚未溢流，但因去年馬太鞍溪堰塞湖造成光復地區嚴重淹水，讓下游居民記憶猶新。首當其衝的鳳林鎮森榮里民憂心歷史重演，不少人已提前整理重要物品與衣物，隨時準備撤離避難。

森榮里位處萬里溪下游，轄內還有知名景點林田山林業文化園區。有居民表示，去年馬太鞍溪堰塞湖溢流時，大水來勢洶洶，宛如海嘯般灌進聚落，不少住家一樓遭洪水淹沒，至今仍讓人心有餘悸，如今萬里溪又出現堰塞湖，非常擔心同樣的災情再次發生。

徐姓居民說，去年淹水慘況至今仍歷歷在目，沒想到今年換成北邊的萬里溪出現堰塞湖，讓大家繃緊神經，就怕一旦潰決或溢流，洪水再度衝進家園。

不具名農友則表示，農民靠天吃飯，最怕極端天氣帶來災害，若堰塞湖潰決造成農地淹沒，辛苦栽種的農作物恐血本無歸，希望天候穩定，不要再發生重大水患。

鳳林鎮森榮里長謝玉珍表示，里內距離堰塞湖較近，居民普遍憂心可能成為第一波受災區，目前已逐戶提醒長者及居民提前整理重要證件、貴重物品及換洗衣物，若接獲撤離通知可立即前往高處避難。

鳳林鎮山興里長謝盛宜指出，雖然里內受影響住戶不多，但居民已提高警覺，並配合公所防災整備工作。

鳳林鎮長橋里長邱進崑則表示，目前除了擔心淹水風險外，也面臨灌溉用水減少問題，由於堰塞湖阻擋部分水流，萬里溪水量明顯下降，農民憂心未來灌溉不足；但若後續豪雨導致溢流，又擔心農田遭洪水吞沒，只能密切關注堰塞湖變化，希望不要重演去年的洪災惡夢。