再見了！「巴德利」資深大學長 宜蘭消防分隊為守護犬舉辦告別式

宜蘭消防分隊資深守護犬「巴德利」，陪伴隊員走過15年水火交織的歲月，難敵病痛於昨日離世。這隻曾是流浪犬的「電池學長」，早已是同仁心中無可取代的家人。分隊決定6月28日下午1時在宜蘭市瑆羽寵物生命館為牠舉辦告別式，期盼曾經與巴德利共事過的隊員們，回來送牠最後一程。

巴德利在2012年僅3個月大時被領養回來，名字源自日語的「電池」，年輕時的牠總是全身充滿活力、活蹦亂跳，鼓舞著大家的士氣。高壓的消防生活裡隊員來來去去，唯有牠永遠駐守在分隊，成為大家口中敬重的「最資深大學長」，就連新進的消防隊員也都要稱呼牠一聲：學長。

從小就在分隊一起生活，無論是參加演習、查水源，甚至到安農溪演練，巴德利總是形影不離。每當火警鈴聲大作，牠更會立刻豎起耳朵跑出來，用目不轉睛的眼神目送隊員出勤，彷彿嚴肅地叮嚀著大家：「注意安全，平安歸來」。

「巴德利，讓分隊像家一樣溫暖。」隊員滿懷感謝說，消防工作需要日夜值班輪班，但巴德利永遠在分隊溫暖地迎接、陪伴著大家，不僅撫慰了高壓緊繃的心靈，更凝聚整個分隊不可或缺的向心力。

在巴德利生命的最後階段，分隊同仁自動自發輪流悉心照料，陪伴牠走完一生的任務。如今光榮退役，隊員們紛紛在社群留言哀悼，強忍淚水致上最深的謝意：「謝謝你，巴德利學長！任務結束，一路好走」。

資深守護犬「巴德利」討人喜歡，牠因難敵病魔昨天離世，宜蘭消防分隊決定6月28日在宜蘭市瑆羽寵物生命館舉辦告別式，期盼與牠共事過的隊員回來送最後一程。圖／消防局提供