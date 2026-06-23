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花蓮萬里溪堰塞湖若溢流 低窪地區可能出現約30公分淹水

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮萬里溪上游新形成堰塞湖，林保署評估顯示堰塞湖滿水位蓄水量約420萬公噸，極端情況下低窪地區可能出現約30公分淹水，預計19天後蓄滿溢流。圖／林保署提供
花蓮萬里溪上游新形成堰塞湖，林保署評估顯示堰塞湖滿水位蓄水量約420萬公噸，極端情況下低窪地區可能出現約30公分淹水，預計19天後蓄滿溢流。圖／林保署提供

花蓮萬里溪上游新形成堰塞湖林保署花蓮分署表示，最新評估顯示堰塞湖滿水位蓄水量約420萬公噸，但防災模擬仍以600萬公噸，加上以50年重現期極端氣候來測試，結果顯示大部分洪水將沿河道宣洩，低窪地區可能出現約30公分淹水，已完成潛勢範圍畫定並啟動相關整備。

陽明交通大學防災團隊推估，若維持目前溪水入流量，每天增加蓄水量約20萬公噸，預計19天後即蓄滿溢流；但期間若有較大降雨，則將提前溢流。

米克拉颱風逼近台灣，預估24、25日最接近東部，外圍環流恐帶來強降雨，花蓮分署預估萬里溪可能暴漲，低窪地區進而淹水約30公分，主要集中在地勢較低窪地帶，包括萬榮村周邊農地，以及林田山林業文化園區附近區域，距離河道約50至300公尺範圍內。

林保署昨與縣府開災害緊急應變會議，針對萬里溪堰塞湖可能溢流或潰決情境分析，林保署花蓮分署長黃群策指出，依空勘及地形資料研判，目前崩塌堆積體形成的天然壩體高度約108公尺、壩長約832公尺、壩寬約263公尺，目前水位58萬公噸，推估滿水位蓄水量約420萬立方公尺，先前估算的600萬立方公尺為極端情境，但不代表風險降低。

黃群策表示，為求審慎，專家團隊仍採用600萬立方公尺蓄水量作為模擬基準，並納入極端氣候及後續可能持續崩塌等最不利情境推演。結果顯示，大部分洪水仍會沿既有河道流動，不致大規模漫溢至周邊聚落。

黃群策指出，若發生溢流情況，首波可能受影響區域包括林田山林業文化園區，以及鳳林鎮鳳信里、長橋里部分鄰近堤防住戶；另山興里部分農田也可能出現積淹水情形，這些地區已列入重點警戒範圍。同時，經濟部水利署也將針對上游局部堤防缺口及較脆弱區段加固作業，提升防洪能力。

黃群策表示，後續將建立萬里溪堰塞湖警戒值機制，作為啟動應變措施的重要依據，不過相較於過去監測條件較佳的馬太鞍溪堰塞湖，萬里溪地處偏遠且地形複雜，目前水位監測設備架設及通訊傳輸都面臨挑戰，無人機也因為沒有訊號無法拍攝堰塞湖。

他強調，分署正研擬各種監測方案，希望建立可長期運作的監測系統及警戒標準，持續掌握堰塞湖變化情形，作為後續防災決策及居民避難疏散的依據。

陽明交大團隊納入土砂運移影響，將推估洪峰流量增大1.5倍等條件下，分析結果顯示，下游萬榮鄉萬榮村，以及鳳林鎮森榮里、長橋里與鳳信里等聚落，可能面臨較高風險；台鐵橋梁、台9線萬里溪橋、西寶大橋及部分河防設施也可能受到影響。

林保署指出，為集思廣益，今天會議中也邀請台灣大學、成功大學、中興大學及中華防災學會等專業團隊交換意見，並認可推估模擬結果，該最新模擬結果及潛在影響範圍圖資，也已於會中提供各防災單位進行防減災規畫與整備運用。

林保署表示，今天會議再度確認，萬里溪堰塞湖位於深山地區，因地形險峻、無道路可及，且無電力及通訊環境，尚難以進行壩體緊急處置，盡可能設法監測，並擬定預警通報及必要時疏散撤離作為主要防災策略。

花蓮萬里溪上游新形成堰塞湖，林保署評估顯示堰塞湖滿水位蓄水量約420萬公噸，極端情況下低窪地區可能出現約30公分淹水，預計19天後蓄滿溢流。圖／林保署提供
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花蓮萬里溪上游新形成堰塞湖，林保署評估顯示堰塞湖滿水位蓄水量約420萬公噸，極端情況下低窪地區可能出現約30公分淹水，預計19天後蓄滿溢流。圖／林保署提供
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堰塞湖 花蓮 林保署

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