溪水持續注入花蓮萬里溪堰塞湖 林保署：預計19天後蓄滿溢流

農業部林業及自然保育署今針對花蓮萬里溪堰塞湖，召開第2次中央及地方跨機關應變會議，會中陽明交通大學防災團隊根據最新資料推估，導致堰塞湖形成的坡地崩塌面積約45公頃，壩體壩高約108公尺、壩長約832公尺、壩寬約263公尺，目前蓄水量約58萬立方公尺，最大蓄水量則可達420萬立方公尺。

若維持目前的溪水入流量，每日增加蓄水量約20萬公噸，預計19天後即蓄滿溢流；但期間若有較大降雨，則將提前溢流。

林保署表示，陽明交大團隊也依據堰塞湖的最新資訊，評估堰塞湖潰決可能造成的威脅，特別採極端條件進行模擬，假設遭遇50年重現期降雨、堰塞湖因持續崩塌壩體增高，造成蓄水量增至600萬立方公尺且一次性潰決，另再納入土砂運移影響，將推估洪峰流量增大1.5倍等條件下，分析結果顯示，下游萬榮鄉萬榮村，以及鳳林鎮森榮里、長橋里與鳳信里等聚落，可能面臨較高風險；台鐵橋梁、台9線萬里溪橋、西寶大橋及部分河防設施亦可能受到影響。

林保署表示，今日會議也再度確認，萬里溪堰塞湖位於深山地區，因地形險峻、無道路可及，且無電力及通訊環境，尚難以進行壩體緊急處置，目前盡可能設法監測，並擬定預警通報及必要時疏散撤離作為主要防災策略。

本次會議中，中央氣象署針對花蓮山區近期降雨趨勢說明，水利署報告下游河防設施安全評估及整備情形，並將針對風險較高河段評估辦理堤防加高加固措施。花蓮縣政府、萬榮鄉公所及鳳林鎮公所亦就疏散撤離及收容安置規畫進行報告；公路局、台鐵公司及花蓮縣政府則說明道路、橋梁交通管制及替代路線規畫；台電公司則說明相關電力設施的應變整備情形。

林保署指出，將持續監測萬里溪堰塞湖動態，依據監測結果及警戒機制發布相關資訊，並提醒民眾近期切勿進入萬里溪溪床及周邊河道範圍活動，並隨時留意中央及地方政府發布的防災警戒資訊。